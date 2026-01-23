Укр
Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

Анна Косик
23 января 2026, 13:09
Российские элиты имеют несколько вариантов, как действовать, чтобы обойтись наименьшим ущербом для себя.
Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина
Для Путина есть несколько сценариев развития событий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказала Максакова:

  • Путин будет у власти, пока не умрет
  • Элиты РФ оказались перед сложным выбором
  • Путин стал балластом для своего окружения и страны

Украина с партнерами начала нелегкий путь окончания войны. Но многие считают, что остановить страну-агрессора Россию нельзя будет без смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

Действительно ли это так, во время чата в Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее словам, Путина можно отстранить от власти разве что в случае его смерти.

"При жизни его оттуда выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после самого успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же принял иной облик, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина", - отметила она.

Российская элита обеспокоена ситуацией в стране

Максакова утверждает, что элите РФ предложили варианты развития событий, похожие на те, что произошли в Венесуэле и Иране. Поэтому перед элитой сейчас остро стоит дилемма.

"Даже в этом безумии приспособленцы, конформисты, конъюнктурщики и просто аморальные циники попытаются приспособиться с наименьшим ущербом. Теперь им есть из чего выбирать. Вопрос в том, произойдет ли это путем свержения Путина изнутри, то есть в результате переворота, или все будет выглядеть естественно. Может, все будет, как в случае со Сталиным, когда он утонул в луже своей мочи", - предположила общественная деятельница.

Смотрите видео о том, есть ли шанс на завершение войны:

Точно известно одно - Путин уже стал неподъемным балластом для элит и тянет всех за собой. Но повлиять на устранение Путина Украина не может, это должна произойти какая-то история. Поэтому лучше всего рассчитывать на свои силы и думать, каким образом приблизить этот финал.

Может ли режим Путина пасть - мнение эксперта

Главред писал, что по словам секретаря форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, даже несмотря на санкции, окончание войны могло бы открыть для России долгий период восстановления.

В случае прекращения войны, если Путин останется у власти, внутренние репрессии, безусловно, усилятся еще больше. Курносова говорит, что репрессии будут и дальше подтачивать сам режим в РФ, но никто не может сказать, сколько времени это может продолжаться.

Свержение режима Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, режим, который выстроил Путин, обречен. Вопрос в том, сколько жизней он унесет, пока дойдет до своего конца.

Ранее сообщалось, что авторитет российского диктатора продолжает падать как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, растет разочарование среди ключевых союзников Москвы, провоенного сообщества и даже бывших партнеров, таких как Венесуэла, Сирия и Иран.

Накануне стало известно, что уже сейчас элита РФ начала понимать, что может договориться. И речь идет не только о Кирилле Дмитриеве. Есть другие представители элиты, которые по собственной инициативе пытаются договориться в Соединенных Штатах.

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

новости России война в Украине Владимир Путин Мария Максакова


Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова



22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

