Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

Российские элиты имеют несколько вариантов, как действовать, чтобы обойтись наименьшим ущербом для себя.

Для Путина есть несколько сценариев развития событий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказала Максакова:

Путин будет у власти, пока не умрет

Элиты РФ оказались перед сложным выбором

Путин стал балластом для своего окружения и страны

Украина с партнерами начала нелегкий путь окончания войны. Но многие считают, что остановить страну-агрессора Россию нельзя будет без смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

Действительно ли это так, во время чата в Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова. По ее словам, Путина можно отстранить от власти разве что в случае его смерти.

"При жизни его оттуда выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после самого успешного удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же принял иной облик, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина", - отметила она.

Российская элита обеспокоена ситуацией в стране

Максакова утверждает, что элите РФ предложили варианты развития событий, похожие на те, что произошли в Венесуэле и Иране. Поэтому перед элитой сейчас остро стоит дилемма.

"Даже в этом безумии приспособленцы, конформисты, конъюнктурщики и просто аморальные циники попытаются приспособиться с наименьшим ущербом. Теперь им есть из чего выбирать. Вопрос в том, произойдет ли это путем свержения Путина изнутри, то есть в результате переворота, или все будет выглядеть естественно. Может, все будет, как в случае со Сталиным, когда он утонул в луже своей мочи", - предположила общественная деятельница.

Точно известно одно - Путин уже стал неподъемным балластом для элит и тянет всех за собой. Но повлиять на устранение Путина Украина не может, это должна произойти какая-то история. Поэтому лучше всего рассчитывать на свои силы и думать, каким образом приблизить этот финал.

Может ли режим Путина пасть - мнение эксперта

Главред писал, что по словам секретаря форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, даже несмотря на санкции, окончание войны могло бы открыть для России долгий период восстановления.

В случае прекращения войны, если Путин останется у власти, внутренние репрессии, безусловно, усилятся еще больше. Курносова говорит, что репрессии будут и дальше подтачивать сам режим в РФ, но никто не может сказать, сколько времени это может продолжаться.

Свержение режима Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, режим, который выстроил Путин, обречен. Вопрос в том, сколько жизней он унесет, пока дойдет до своего конца.

Ранее сообщалось, что авторитет российского диктатора продолжает падать как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, растет разочарование среди ключевых союзников Москвы, провоенного сообщества и даже бывших партнеров, таких как Венесуэла, Сирия и Иран.

Накануне стало известно, что уже сейчас элита РФ начала понимать, что может договориться. И речь идет не только о Кирилле Дмитриеве. Есть другие представители элиты, которые по собственной инициативе пытаются договориться в Соединенных Штатах.

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

