У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима Путина

Путинский режим в России уже начал "дохнуть", этот режим обречен, отмечает Пономарев.

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У России есть два слабых места, говорит Пономарев/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Основные тезисы Пономарева:

У России есть два слабых места - ригидность и отсутствие креатива

Режим, который выстроил Путин, обречен

Главными слабостями страны-агрессора России являются ригидность (неподатливость, неспособность менять взгляды или поведение в ответ на новые условия - ред.) и отсутствие креатива.

Творчески мыслящих людей система не поощряет. Об этом сказал российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы РФ, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде.

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Он отмечает, что в России много умных людей, но их ум направлен на удержание в рамках системы, а не на какую-либо модернизацию.

"Это очень заметно, если сравнивать с Украиной, где все наоборот. Поэтому Украина держится и выигрывает за счет личной инициативы", - говорит российский оппозиционер.

По его словам, путинский режим в России обречен.

"Россия - это динозавр, где очень плохо проходят сигналы по системе, но он очень массивный и за счет этого может дохнуть достаточно долго, но это не отменяет того, что он дохнет. Режим, который выстроил Путин, конечно, обречен. Вопрос в том, сколько жизней он заберет, пока дойдет до своего конца", - отметил Пономарев.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

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Как ранее сообщал Главред, в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло. В России стремительно разворачивается коллапс угольной отрасли, вызванный потерей европейского рынка, отмечают в разведке.

Также ранее сообщалось, что ситуация в России резко ухудшится. Российская экономика стремительно приближается к рецессии, и уже осенью 2025 года ситуация может стать критической, заявил экономист Владимир Милов.

Напомним, Украина масштабирует удары по РФ - Зеленский вышел с важным заявлением. Частота ударов по РФ должна увеличиться. Каждая площадка в РФ, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для ВСУ, заявил Зеленский.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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