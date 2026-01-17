Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

Анна Косик
17 января 2026, 18:23
56
Российский диктатор может оказаться с мешком на голове, но для этого должно произойти нечто важное.
Путин, США
Увлечением Путина могут заняться элиты РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Что сказала Курносова:

  • Захват Мадуро стал сигналом для элит РФ
  • Российские элиты могут договориться с США о захвате Путина
  • Путина можно доставить после захвата в Гаагу

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прозвучало несколько заявлений о перспективе похищения США кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом так много говорят потому, что с точки зрения кремлевской элиты это самый выгодный для них сценарий. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

видео дня

Элита РФ начала договариваться

Уже сейчас элита страны-агрессора России начала понимать, что может договориться. И речь идет не только о Кирилле Дмитриеве. Есть другие представители элиты, которые по собственной инициативе пытаются договориться в Соединенных Штатах.

"Соответственно, если кому-то из них Трамп, условно говоря, кивнет и скажет: "Да, если вы это сделаете, я вас поддержу", – и предложит что-то похожее на то, что предложили Делси Родригес, дальше все становится довольно простым. Если вдруг Путин куда-то исчезнет, исполняющим обязанности станет Мишустин, который вполне возможно может стать тем техническим президентом, который на переходный период сможет реализовать те обязательства, которые на него возложат", - пояснила Курносова.

Остается открытым вопрос, каким образом это смогут реализовать. Спецназ не будет врываться к Путину, поэтому сами элиты должны понять, как им надеть диктатору мешок на голову и куда его отвезти.

"Ордер Международного уголовного суда никто не отменял, и теоретически его можно доставить и в Гаагу", - отметила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины.

Смотрите видео о возможности захвата Путина по примеру Мадуро:

Как удары по Венесуэле повлияют на теневой флот РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Вадима Денисенко, очень важно, что венесуэльская нефть играет большую роль для так называемого теневого флота. Сейчас россияне смешивают российскую нефть с венесуэльской, которая также продается в режиме теневого флота, и продают ее в районе Индонезии и не только как нефть третьих стран.

Если Трампу удастся блиц-война со сменой режима Мадуро, это может осложнить работу российского теневого флота. Не остановит, конечно, но осложнит финансовые и логистические цепочки.

Влияние захвата Николаса Мадуро на РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого у журналистов возник вопрос, не планирует ли американский президент подобную операцию с кремлевским диктатором. Трамп ответил, что в этом необходимость вряд ли возникнет.

Ранее сообщалось, что последствия смены режима в Венесуэле имеют поистине глобальный характер. Провозглашение "доктрины Донро" - в сочетании с шагами Трампа по сближению с Россией и Китаем - свидетельствуют о том, что его привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

Накануне стало известно, что планы президента США Дональда Трампа по свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь масштабные последствия для экономики России.

Больше новостей:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 годах - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Николас Мадуро Ольга Курносова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

18:05Энергетика
Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:30Украина
Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Последние новости

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

Реклама
15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Реклама
13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

Реклама
07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять