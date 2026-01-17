Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

Российский диктатор может оказаться с мешком на голове, но для этого должно произойти нечто важное.

Что сказала Курносова:

Захват Мадуро стал сигналом для элит РФ

Российские элиты могут договориться с США о захвате Путина

Путина можно доставить после захвата в Гаагу

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прозвучало несколько заявлений о перспективе похищения США кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом так много говорят потому, что с точки зрения кремлевской элиты это самый выгодный для них сценарий. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Элита РФ начала договариваться

Уже сейчас элита страны-агрессора России начала понимать, что может договориться. И речь идет не только о Кирилле Дмитриеве. Есть другие представители элиты, которые по собственной инициативе пытаются договориться в Соединенных Штатах.

"Соответственно, если кому-то из них Трамп, условно говоря, кивнет и скажет: "Да, если вы это сделаете, я вас поддержу", – и предложит что-то похожее на то, что предложили Делси Родригес, дальше все становится довольно простым. Если вдруг Путин куда-то исчезнет, исполняющим обязанности станет Мишустин, который вполне возможно может стать тем техническим президентом, который на переходный период сможет реализовать те обязательства, которые на него возложат", - пояснила Курносова.

Остается открытым вопрос, каким образом это смогут реализовать. Спецназ не будет врываться к Путину, поэтому сами элиты должны понять, как им надеть диктатору мешок на голову и куда его отвезти.

"Ордер Международного уголовного суда никто не отменял, и теоретически его можно доставить и в Гаагу", - отметила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины.

Как удары по Венесуэле повлияют на теневой флот РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта Вадима Денисенко, очень важно, что венесуэльская нефть играет большую роль для так называемого теневого флота. Сейчас россияне смешивают российскую нефть с венесуэльской, которая также продается в режиме теневого флота, и продают ее в районе Индонезии и не только как нефть третьих стран.

Если Трампу удастся блиц-война со сменой режима Мадуро, это может осложнить работу российского теневого флота. Не остановит, конечно, но осложнит финансовые и логистические цепочки.

Влияние захвата Николаса Мадуро на РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого у журналистов возник вопрос, не планирует ли американский президент подобную операцию с кремлевским диктатором. Трамп ответил, что в этом необходимость вряд ли возникнет.

Ранее сообщалось, что последствия смены режима в Венесуэле имеют поистине глобальный характер. Провозглашение "доктрины Донро" - в сочетании с шагами Трампа по сближению с Россией и Китаем - свидетельствуют о том, что его привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

Накануне стало известно, что планы президента США Дональда Трампа по свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь масштабные последствия для экономики России.

