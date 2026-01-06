Чем грозит Украине операция США в Венесуэле: в FT назвали самый большой риск

В 2019 году российское правительство якобы "очень настойчиво давало понять, что хочет заключить очень странное соглашение, касающееся Венесуэлы и Украины".

Журналист объяснил, почему политика Трампа выгодна России и Китаю / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

США хотят установить американскую гегемонию в Западном полушарии

Трамп стремится к мировому порядку, основанному на сферах влияния великих держав

РФ и Китай потенциально готовы "обменять" Венесуэлу на свободу действий в Украине и вокруг Тайваня

Операция в Венесуэле является наглядной демонстрацией решимости нынешней администрации президента США установить американскую гегемонию в западном полушарии. У Дональда Трампа может появиться склонность к интервенции на обширной территории, которую Америка считает своим "задним двором". Об этом пишет британский журналист Гидеон Рахман в статье для Financial Times.

По его словам, последствия смены режима в Венесуэле носят поистине глобальный характер. Провозглашение "доктрины Донро" — в сочетании с шагами Трампа по сближению с Россией и Китаем — говорят о том, что его привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

"И Россия, и Китай осудили свержение Мадуро. Но Си Цзиньпин с радостью пожертвовал бы китайским влиянием в Венесуэле, если бы это означало, что Пекин получит полную свободу действий в отношении Тайваня. Россия пошла бы на ту же сделку и в отношении Украины", - пишет Рахман.

В 2019 году Фиона Хилл, работавшая в первой администрации Трампа, заявила Конгрессу, что российское правительство "очень настойчиво давало понять, что хочет каким-то образом заключить очень странное соглашение об обмене, касающемся Венесуэлы и Украины".

Журналист отмечает, что на данный момент основное внимание будет уделено тому, смогут ли США "управлять" Венесуэлой, как и обещал Трамп, и если да, то как. В интересах установления стабильности и быстрого доступа к огромным нефтяным запасам страны администрация Трампа ясно дает понять, что намерена заключить сделку с остатками режима Мадуро, а не поддерживать демократическую оппозицию в изгнании.

"Успех или неудача этой стратегии могут определить, насколько амбициозными будут США в стремлении оказать влияние на остальную часть Западного полушария. Потенциальный список целей уже начинает формироваться. В комментариях после захвата Мадуро Трамп сделал завуалированные предупреждения Колумбии и Мексике (…) В кругах сторонников Трампа давно ведутся дебаты о том, следует ли США применять силу против мексиканских картелей внутри самой Мексики. До сих пор преобладала осторожность. Но азарт от свержения Мадуро может изменить расчеты Трампа", - говорится в статье.

Кроме того, под прицелом Вашингтона снова оказался коммунистический режим на Кубе. Госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители покинули Кубу и переехали в США, уже предупредил Гавану, заявив, что кубинское правительство представляет собой "огромную проблему". Как отмечает Рахман, падение Мадуро, безусловно, создаст проблемы для кубинцев, которые стали зависеть от венесуэльской нефти и субсидий.

Также администрация Трампа положила глаз на Гренландию, которая является автономной частью Дании. Вскоре после операции в Венесуэле Кэти Миллер, жена Стивена Миллера, заместителя главы администрации Трампа, опубликовала карту Гренландии, покрытую американским флагом, с надписью "СКОРО" над ней.

"Аннексия части территории союзника по НАТО была бы гораздо более радикальным шагом, чем свержение авторитарного лидера латиноамериканской державы. Но администрация Трампа уже некоторое время готовит риторическую почву для действий в отношении Гренландии, обвиняя датчан в провале в этом вопросе. Учитывая открытое презрение администрации к своим европейским союзникам, попытку аннексии со стороны США нельзя исключать", - считает Рахман.

"Мир, в котором могущественные государства и авторитарные правители могут делать практически все, что им заблагорассудится в своих ближайших окрестностях, очень бы подошел России и Китаю", - подчеркнул журналист.

По словам Рахмана, идея о том, что сферы влияния великих держав создают стабильность, может показаться на первый взгляд убедительной. Однако она она игнорирует взгляды и интересы малых стран, которые считаются слишком незначительными, чтобы самостоятельно решать свою судьбу. А эти страны обладают собственной волей — и иногда могут оказать сопротивление, как это продемонстрировала Украина.

Что такое "доктрина Донро" "Доктрина Донро" (Donroe doctrine) — не является официальным или общепринятым термином. Так многие политические обозреватели стали называть новую внешнеполитическую концепцию США. По сути она является трамповской интерпретацией идеи XIX века - "Доктрины Монро". Как пишет CNN, Термин "доктрина Донро" впервые появивился на обложке одного из любимых изданий Трампа - The New York Post. Эти слова были помещены на обложку 8 января 2025 года, когда амбиции Трампа в отношении Гренландии были в центре внимания СМИ. На первой полосе январского номера прошлого года также упоминался указ Трампа о переименовании Мексиканского залива в "Американский залив" и его заявления о том, что Канада станет 51-м штатом. Фраза "доктрина Донро" поначалу не получила широкого распространения. Но осенью 2025 года она начала циркулировать шире, появившись в заголовках Financial Times, New York Times и других изданий. Её также несколько раз цитировали на телеканале Fox News. "По сути, дополнение к заявлению Трампа гласит, что мы заявляем о своем праве вторгаться в любую страну, внутренние проблемы которой создают для нас угрозу в регионе. И это довольно широкий мандат", — заявил главный корреспондент New York Times в Вашингтоне Дэвид Сангер в эфире программы "Inside Politics" на CNN. Вечером 4 января 2026 года Трамп снова использовал эту фразу, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, утверждая, что действия в отношении Венесуэлы отличаются от интервенций США в Ираке и Афганистане, потому что "это наша территория. Доктрина Донро". "Доктрина Монро — это очень важная вещь, но мы значительно, очень значительно её превзошли. Теперь её называют "доктриной Донро", — заявил Дональд Трамп после того, как американские войска свергли Николаса Мадуро. В The New York Post отказались комментировать, кто придумал термин "доктрина Донро" . Главный редактор Кит Пул заявляет, что "все наши заголовки — это результат коллективной работы". Отметим, что Доктрина Монро — это одна из ключевых внешнеполитических концепций США, провозглашённая 2 декабря 1823 года пятым президентом США Джеймсом Монро в ежегодном послании Конгрессу. Её принцип: "Америка для американцев". Согласно доктрине: Европейские державы не должны вмешиваться в дела стран Северной и Южной Америки;

Новые колонии в Западном полушарии недопустимы;

В обмен США не вмешиваются во внутренние дела Европы.

Военная операция США в Венесуэле

3 января США провели операцию в Венесуэле, во время которой президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и увезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели, по меньшей мере, семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством Америки. По его словам, наблюдать за процессами в Венесуэле будет группа высокопоставленных чиновников, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также предупредил, что американские войска готовы осуществить повторное вторжение, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Вашингтоном.

Перспективы Трампа в Венесуэлле

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что хотя ЦРУ и военные показали высший класс, захватив Николаса Мадуро, воспользоваться этой удачей Трамп вряд ли сумеет.

"Он органически неспособен проводить какой-то долгосрочный политический курс, реализовывать последовательный ряд мер по достижению поставленных целей. Он умеет только провозглашать свои хотелки. И думает, что дальше они должны реализовать себя сами. "Венесуэла наша!" А дальше-то что? Он ждёт, что чавесисты будут ему служить? Но их хозяин — в Кремле", заявил Эудман.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

