Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

Издание отмечает, что международный авторитет страны падает из-за растущего недовольства граждан затяжным конфликтом.

Затянувшаяся война в Украине подрывает имидж Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

Кратко:

Авторитет Путина падает внутри страны и за рубежом

Россия теряет поддержку ключевых союзников, в частности Венесуэлы и Ирана

Продолжительная война в Украине подрывает имидж и международное влияние Кремля

Авторитет российского диктатора Владимира Путина продолжает падать как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает The Washington Post. В частности, растет разочарование среди ключевых союзников Москвы, провоенного сообщества и даже бывших партнеров, таких как Венесуэла, Сирия и Иран.

По оценкам экспертов, международные обещания Путина все чаще звучат пусто, а его ложь теряет доверие. Как отмечает ультраправый идеолог Александр Дугин:

"Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы восстановить свою репутацию. Очень жаль, что мы вынуждены использовать такие аргументы. Но у нас нет выбора. В мире, подобном миру Трампа, имеют значение только жестокость, сила, массовое уничтожение".

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля на условиях анонимности добавил:

"Все законы нарушаются, и Путин сейчас находится в довольно странном положении. Я бы не сказал, что его отношения с Трампом являются приоритетом, он не готов пожертвовать ради этого всем, его приоритетом является достойное завершение этой войны".

Проблемы с союзниками и международный имидж России

Аналитики отмечают, что неумение Москвы поддержать союзников в критические моменты сильно подрывает ее авторитет на международной арене. Директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев подчеркивает:

"Россия выбирает ужасных, неэффективных партнеров, потому что никто другой не хочет дружить с ней. А когда эти режимы рушатся, как мы видели в Сирии, Россия не в состоянии исправить ситуацию. ... Россия не может помочь этим режимам стать более эффективными или удовлетворить потребности их населения ... или помочь им принять значимые ответные меры против США".

По его словам, Венесуэла была важным символом глобального влияния России, но теперь этот имидж обернулся против Кремля.

Возможен ли венесуэльский сценарий в России – мнение эксперта

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Кремле начали обсуждать сценарии договоренностей с США. Как отмечает секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова, часть российской элиты уже ищет возможности для переговоров, и это касается не только Кирилла Дмитриева.

Она объясняет, что если американская сторона, условно говоря, поддержит определенные договоренности, процесс может стать "достаточно простым". В таком случае, по ее словам, в случае исчезновения Путина исполнять обязанности президента может Мишустин, который мог бы стать техническим лидером и реализовать возложенные на него обязательства.

"Соответственно, если кому-то из них Трамп, условно говоря, кивнет и скажет: "Да, если вы это сделаете, я вас поддержу", дальше все становится довольно простым", — отметила Курносова.

Влияние захвата Николаса Мадуро на РФ - новости по теме

Напомним, Главред писал, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро прозвучало несколько заявлений о перспективе похищения США кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что последствия смены режима в Венесуэле имеют поистине глобальный характер. Провозглашение "доктрины Донро" – в сочетании с шагами Трампа по сближению с Россией и Китаем – свидетельствуют о том, что его привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

Накануне стало известно, что планы президента США Дональда Трампа по свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут иметь масштабные последствия для экономики России.

