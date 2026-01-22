Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

Зеленский сообщил о составе украинской делегации для участия в трехсторонних переговорах с США и Россией и назвал ключевую тему встречи в ОАЭ.

https://glavred.info/war/putin-poydet-na-kompromiss-peregovory-ukrainy-s-rf-nachnutsya-zavtra-o-chem-budut-govorit-10734644.html Ссылка скопирована

Зеленский сообщил детали переговоров Украины с РФ в новом формате / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Трехсторонние переговоры с РФ – кто поедет от Украины

Пойдет ли Путин на прекращение войны – как закончится война

Как создание Совета мира повлияет на ход войны РФ против Украины

Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе анонсировал предстоящую трехстороннюю встречу Украины, США и России, которая запланирована на 23–24 января в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и должна стать первым такого уровня форматом прямого диалога с участием всех трех сторон после нескольких раундов отдельных консультаций в Давосе и Вашингтоне. О деталях предстоящих переговоров он сообщил во время общения с журналистами, которое транслировал Офис президента Украины.

Главред собрал главные заявления Зеленского.

видео дня

Трехсторонние переговоры с РФ – кто поедет от Украины

Президент Украины сообщил, что в состав украинской делегации войдут:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,

секретарь СНБО Рустем Умеров,

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица,

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Посмотрим, каким будет результат. Двух дней будет достаточно. Конечно, мы увидим. Они будут готовы обсудить различные пункты этого плана. Тогда я свяжусь с ними. Они позвонят мне и сообщат свои оценки. Какова атмосфера обсуждений и поездки. Найдут ли они какие-то связи или нет", - указал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас критически важно, чтобы все стороны работали эффективно, иначе война будет продолжаться. Он подчеркнул, что переговорные группы уже потратили много времени и усилий на многочисленные встречи и обсуждения, и этот процесс был серьезным и непростым. Хотя публично результаты могут быть малозаметны, работа ведется интенсивно, и успех зависит от ответственности всех участников.

/ Скриншот

Относительно запланированных встреч в ближайшие дни Зеленский выразил оптимизм, что они состоятся.

"Для меня это шаг вперед. Я думаю, что сегодня, когда мы беседовали с американской командой, и когда американская команда, я, и когда американский президент и его команда, и мы все сказали, что гарантии безопасности достигнуты. Итак, документ готов", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для понимания гарантий безопасности необходимо подписать соответствующий документ, но это возможно только после завершения войны, поэтому важно иметь все необходимые документы. Он добавил, что первые шаги в трехсторонних переговорах могут приблизить к миру, хотя окончательные результаты еще неизвестны.

О чем будут говорить на переговорах с США и РФ

Президент также сообщил, что сегодня обсуждались сложные вопросы с участием Стива Виткоффа, Джареда Кушнера, Дональда Трампа и сенатора Рубио, и остался один ключевой вопрос, который до сих пор не решен.

"И я думаю, что на трехсторонних встречах мы, возможно, покажем друг другу варианты. Речь идет о восточной части нашей страны. Речь идет о земле. Это вопрос, который мы еще не решили", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский предупредил Европу

Зеленский отметил, что в Европе есть сильные лидеры, которые знают, что нужно делать, и им следует действовать быстро. Он напомнил, что к 2040 году Россия может иметь армию численностью 2,5 миллиона человек.

"Но мы не знаем, вернется ли Россия (после прекращения огня или завершения войны, - ред.), что им нужно, каковы их цели. Никто не знает. Мое предложение, и я думаю о наших семьях и наших детях, мое предложение Европе заключается в том, что Россия захочет проверить, кто силен в Европе. И мое предложение заключалось в том, чтобы иметь сильную армию, не менее 3 миллионов человек. И год назад я сказал, что мы готовы поделиться всеми нашими технологиями, тем, что мы имеем, с нашими партнерами. У нас нет достаточно средств, чтобы сделать всех сильными. У нас нет достаточно денег, чтобы сделать нас сильнее. Вот почему нам нужно изложить на бумаге идею совместных больших сил. Не использовать их, лучше не использовать, но иметь их", - указал он.

Численность армий стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Президент добавил, что хотя в Европе есть такие лидеры, им необходимо принимать решительные и смелые решения.

Пойдет ли Путин на прекращение войны - как закончится война

Зеленский отметил, что он сомневается, действительно ли Путин стремится завершить войну в том состоянии, в котором оказалась его армия — истощенная и с большими потерями, без достижения первоначальных целей. В то же время экономика России сильно истощена, и их войска сильно ослаблены. Украинская армия также истощена, но честно говорит об этом и делает все возможное, а солдаты отдают максимум.

"Но 35 000, как я сказал сегодня, 35 000 погибших российских солдат в месяц. И эта цифра будет расти. И это большие потери. Это их решение — продолжать войну или нет. Но мы хотим остановить эту войну", — сказал он.

Президент добавил, что он верит в способность Дональда Трампа способствовать урегулированию, поскольку тот ведет прямой диалог с Путиным на равных. Зеленский подчеркнул, что американская армия значительно сильнее российской. Именно поэтому он убежден, что Трамп способен надежно повлиять на ситуацию.

"Возможно, они хотят найти компромиссы. Вы знаете, что мы открыты для различных шагов. И я сказал, что это компромиссы обеих сторон. Обеих сторон. Поэтому россияне не выиграют эту войну. Они не выиграли. И не выиграют", - подчеркнул глава государства.

Как создание Совета мира повлияет на ход войны РФ против Украины

Зеленский подчеркнул, что создание Совета мира является инициативой президента Трампа, а не его собственной, ведь он не является главой США. Украину пригласили к этому процессу.

Совет мира / Инфографика: Главред

Он пояснил, что во время обсуждений 20-пунктового плана гарантий безопасности и контроля за первыми шагами, такими как прекращение огня, американская сторона предложила привлечь партнеров для совместного мониторинга вместе с США. В этот Совет мира должны войти обе стороны конфликта — россияне и украинцы, которые находятся на линии фронта, а контроль будет осуществляться с помощью дронов и технологий, при участии американских и некоторых европейских представителей.

"Я имею в виду, что для меня это не новость об этом совете. Я не знал, как это будет, что это будет в Давосе, и кого президент Трамп привлечет или пригласит. Я не знал. Это зависит от него. Но я сказал, что для нас понятно, что мы будем в этой войне, когда война закончится. Сейчас мы с россиянами враги. Беларусь – союзник России. Мы не можем быть с ними, и это уже есть в пакете, в 20-пунктном плане. Так что это будет работать. Я так думаю. Это будет работать с миссией наблюдения после, только после того, как для нас закончится война. Возможно, есть какие-то другие, как Газа, и они говорили о некоторых других вопросах. Я не говорю о том, чтобы мы были вовлечены в Газу и другие вопросы. Поэтому мы говорим об этих партнерах, которые будут контролировать прекращение огня и гарантии безопасности", - резюмирует он.

20-пунктный мирный план США / Инфографика: Главред

Почему переговоры не принесут мира - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по урегулированию войны в Украине носят формальный характер. Они не способны дать реальные результаты для завершения войны. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, основная проблема заключается в неподходящем составе делегаций и формате встреч.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Он считает, что подписание документа об окончательном урегулировании возможно только в 2026 году, если совпадут несколько условий: определенные уступки со стороны Украины, истощение ресурсов России и давление потенциальной администрации Трампа. Горбач уточнил, что серьезных переговоров в этом направлении можно ожидать примерно с апреля 2026 года.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред