Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Украина на пороге возможного завершения войны, но без "черных лебедей" не обойдется, отметила Мария Максакова.

Кремль боится демобилизации и возвращения 700 тысяч осатаневших мясников в Россию – Максакова / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с оперной певицей, общественным деятелем, экс-депутатом Госдумы РФ Марией Максаковой. Общаясь с читателями, она рассказала, что может остановить войну и Путина, есть ли шанс на мир в 2026 году, по каким целям, помимо Ямальского креста, нужно бить Украине, почему Кремль боится демобилизации, а также что российские элиты будут делать с Путиным, ставшим для них балластом.

Представляем первую часть разговора с Марией Максаковой.

Главред: На каком этапе сейчас находится российско-украинская война? Кульминация пройдена или еще впереди, и далеко ли развязка?

Мария Максакова: Все-таки я не военный эксперт, чтобы давать такие характеристики ужасу происходящего. Классические, ранее применяемые к войнам термины едва ли годятся для анализа этих событий, ведь мы столкнулись с буйно помешанными. Это тотальная шизофрения!

Вспомните, какая была семейственность до 2014 года, сколько смешанных браков (между украинцами и россиянами, – ред.). Однако в 2014-м интонация (заявлений об Украине и странах Запада, – ред.) внезапно изменилась. В частности, смысл заявлений Дмитрия Киселева за несколько часов развернулся на 180 градусов. В России так любили западные страны, изучали иностранные языки, страшно любили ездить в Европу, а, заработав или украв, старались в европейских странах что-то прикупить. Этот разворот был уму непостижим.

Украина имеет дело с буйно помешанными, и классические, ранее применяемые к войнам термины едва ли годятся для анализа войны в Украине, отметила Максакова / Фото: Минобороны РФ

В России всегда была одна главная "скрепа" – грабительство. Эта "национальная идея" не встречала сопротивления и легла в основу всех процессов. Те, кто не добрался "до корыта", считали тех, кто сумел, более удачливыми, но никакого порицания эта уродливая аморальная система не вызывала. Казалось, что может помешать этому аукциону невиданного циничного концлагеря, внутри которого ничто не мешало грабить! Представьте ресурсы, которые в России были просто под ногами, а конъюнктура нефти была куда благополучнее, чем сейчас, когда реализуются предвыборные обещания президента Трампа, в частности, о снижении цен на нефть. Тогда для России были тучные годы, все валилось из неоткуда, не заслуженное и не заработанное, а просто доставшееся от советской системы. И так бездарно все было использовано. Взгляните хотя бы, какой уродливый быт за рамками третьего кольца зажравшейся Москвы, а дальше просто ужас.

Кто мог подумать, что российская власть начнет такие действия в отношении Украины, построив систему сложнейшей коррупции. Там все собиралось по капиллярам: от законодательного крючкотворства, от маленького милиционера, устраивающего поборы, все собиралось в коррупционные сосуды, вены и артерии, чтобы эти коррупционные потоки в итоге сошлись в главный бассейн – путинские кошельки, сундуки, где Путин "над златом чахнет".

Так в России построили то, что хотели, и российской верхушке практически никто уже не мог мешать. Все процедуры нарушались, все правила были переписаны и попраны на пеньках. Путин надругался даже не над конституцией, а над здравым смыслом! Это триумф над здравым смыслом!

И вдруг случился разворот. Зачем? Даже среди вороватой путинской элиты все это вызвало недоумение крайней степени.

А теперь вы спрашиваете, в какой точке войны мы находимся. Это должен анализировать даже не военный эксперт, а хороший психиатр. Мы имеем дело с буйно помешанными маньяками – как во главе России, так и везде. Там селекция по принципу, насколько другие превосходят в шизофрении и помешательстве главного упыря, чтобы оттенять его своими еще бо́льшими безумствами.

Вспомните, как Путина защищала Демократическая партия США. Когда начался мятеж Пригожина, Украину фактически стреножили, не давая ей возможности воспользоваться этим и угрожая прекращением поставок вооружений. Почему? А потому что в Штатах создалось впечатление, что другие хуже и злее, чем Путин.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершении войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и истинной страсти российского диктатора:

Самое большое зло – это именно Путин. И именно свита отыгрывает его таким образом, чтобы имитировать его не окончательную делирию буйного помешательства. Но в реальности это он виновник всего, это его ставленники вокруг, это он всем верховодит.

Путин – это профдеформированный даже не спецслужбист, а неудачник, троечник. Неужели во всей России не нашлось сообразительных людей? Ведь уже давным-давно можно было что-то предпринять – есть же шарфики, табакерки и прочее. Более того, уже есть "диктаторское меню": как интересно сложилась судьба Мадуро, сейчас следим за событиями в Иране. Как возможно, что это никчемное существо, бледная моль, над которой шутили и никак не называли, кроме как "окурком", выросло и верховодит всеми, отбирает свиту по степени лояльности, сервильности! Грызлов когда-то сказал, что "если бы он мне приказал выйти из окна, я бы вышел", чем и обеспечил себе карьеру. Это именно тот принцип, по которому Путин отбирал людей. И они все подыгрывают этому Чикатило.

И вот мы сейчас рассуждаем, прошел ли Чикатило кульминацию своей шизофрении, в какой стадии он сейчас. Это – к психиатру.

Мы гадаем, что, какие доводы могут остановить войну и Путина, какого характера должна быть аргументация. Прежде всего, должна быть грубая сила. Я всегда была сторонницей того, чтобы у Украины было достаточно вооружения, лучше даже больше, чем ей надо, с запасом. Я боролась всеми своими силами и средствами, чтобы Украина потребовала ленд-лиз, который был проголосован супер-большинством. Тогда, в 2022 году, когда Россия еще не перешла на военные рельсы, а российские войска не окопались, и, если бы Украина была вооружена должным образом, этого было бы более чем достаточно. Но пока была высочайшая мотивация и очереди в военкоматы, оружия Украине драматически не хватало.

Почему, кто дозировал оружие? Почему Байден не хотел, чтобы американское оружие попало в Украину и стало "оружием победы"? Мы можем только гадать.

Также было несколько успешнейших украинских операций, которые заканчивались окружением мясников: под Черниговом – до 40 тысяч, в Херсоне – 30 тысяч и т.д. Но Украину стали пугать тем, что, если она возьмет всю эту деморализованную орду в плен, начнется эскалация, и будет удар тактическим ядерным оружием. Однако ущерб, который Путин наносит, по-моему, уже соизмерим с вероятными последствиями применения тактического ядерного оружия. Мне кажется, пока Путин ведет свою шизофреническую агрессию конвенциональными видами вооружений, у подписантов Будапештского меморандума остается маневр, и они не вступаются за Украину так, как следовало бы. Но если бы Путин применил не конвенциональные виды вооружений, необходимость следовать Будапештскому меморандуму возросла бы. И тогда страны-подписанты, обладающие ядерным оружием, должны были бы помочь Украине куда больше, вплоть до ответного удара.

А так, без "черных лебедей" не решится. Это не шахматная партия, которую можно выиграть, а тот случай, когда шахматную доску нужно перевернуть и разбить о голову российским мясникам.

Что происходит, когда имеешь дело с маньяком, я могу судить только по кинематографу и опыту собственной жизни. В 2017-2018 годах я напрямую имела дело с маньяками. Когда диким способом убили моего любимого мужа Дениса Вороненкова, вскрылась вся цепочка исполнителей, но все они тоже были убиты. Было восемь трупов вслед за Денисом! Вся эта цепочка привела бы к заказчикам и организаторам, но как их допросишь, если всех ликвидировали? Так в маленькой капле отразилось горе, которое началось в 2014 году и происходит до сих пор.

Имея дело с Путиным, не нужно думать о законности, международном праве. Мы имеем дело с крокодилом, у которого уже выделилась слюна, и он идет с распахнутой челюстью. Нам нужно думать, как этого крокодила остановить, причем навсегда, чтобы у крокодила наступил вечный покой. Нам нужно действовать нестандартно, парадоксально и искать новые способы парализовать крокодила.

Имея дело с Путиным, нужно думать не о праве, а о том, как навсегда успокить этого крокодила, подчеркнула Максакова / Фото: kremlin.ru

Дмитрий: Есть ли сейчас у России слабые места, из-за которых Кремлю нужно искать способы закончить войну, пока эта война не "закончила" Россию?

Мария Максакова: Прежде всего, это ситуация с ценой на нефть, это краеугольный камень. Там Тришкин кафтан, лоскутное одеяло, которое российская верхушка пытается делить, но уже не хватает.

Также Кремль очень боится деморализованных, осатаневших и оскотинившихся мясников, которые в количестве более 700 тысяч после демобилизации поползут к родным пенатам. Ведь в Кремле видят, как ведет себя даже некоторое количество этих уже не человекоподобных. Расплодить неадекватных убийц и мясников, несколько лет к ряду устраивать им социальный лифт, платить им неслыханные деньги при их отсутствующей квалификации, оказывать им почести Кремль просто боится.

Некоторые историки считают, что Российская империя рухнула после демобилизации после Русско-японской войны. Также недолго просуществовал Советский Союз после того, как вернулись "отдававшие свой интернациональный долг" из Афганистана. Вот только сейчас масштабы всего этого кратно больше. Значит, по расчетам Кремля, для них это критическая, даже неподъемная масса, которая угрожает режиму самим своим существованием.

Плюс успешные атаки Украины на нефтяной сектор РФ. Это очень существенно, особенно когда "нисхождение благодатного огня" имеет необратимые последствия, в частности, когда башне гидрокрекинга наносится такой ущерб, что ее невозможно восстановить. А из-за того, что некоторые компоненты подсанкционные, получить их невозможно, некоторые такие объекты бывают похоронены. Причем часто эта добыча имеет замкнутый цикл, и, если она останавливается, ее невозможно перезапустить. Потому нужно думать, каким образом подвергнуть максимальному урону все это направление.

Кроме того, в Балтийское море Путин сгреб все существенное и потратил много денег, когда выстраивал порты Санкт-Петербурга, Выборга, Усть-Луги и т.д. Там есть целый ряд объектов, которые нужно безостановочно подвергать воздействию "благодатного огня".

Новошахтинский НПЗ. Нисхождения "благодатного огня" ждут не только российские НПЗ, но и порты на Балтике, и Ямальский крест, отметила Максакова / Скриншот

Мы обсудили нефть, но еще же есть и газ. Ямальский крест – это соединение такого количества трубопроводов, что там просто не ошибешься с целью удара. Ямальский крест уже заждался и жаждет внимания к себе. Это было бы очень пылко и ярко.

Кроме того, важна позиция Европы. На словах у европейцев все красиво звучит, а на деле, как подсчитал министр иностранных дел Швеции, за годы полномасштабного вторжения России было предоставлено денег в 1,5 раза больше, чем Украине. Оказалось, что энергоресурсов у России за это время было куплено на сумму, большую в 1,5 раза. Когда Европа параллельно прикармливает этого упыря, она не видит для себя угрозы?

США далеко, но Трамп предпринимает много блестящих ходов, чтобы повысить уровень безопасности. В мире много острейших конфликтов и несправедливостей, и у самого могущественного человека в мире есть выбор, чем конкретно ему заниматься во внешней политике. Замечательно, что Трамп видит Украину стратегическим партнером США, а указ о том, что Украина является неотъемлемой частью безопасности Штатов, уже прошел Конгресс. То есть партнерство с Украиной поднято на высокий уровень.

Поэтому ненормально портить отношения с Трампом путем постоянного бурления в тенденциозных блогах и СМИ. Это контрпродуктивно. Трамп уже заинтересован, чтобы Украина процветала, и нам нужно, чтобы этот интерес все время возрастал. Раньше уровень трампофобии был ниже. Зачем сейчас, в критический момент, сеять ложную идею о том, что во всех бедах виноват Трамп? Хотя сейчас даже украинские чиновники признают, что именно при Трампе было патрулирование самолетами В-52, именно при Трампе в Черном море стоял американский флот, именно Трамп предоставил Javelin и т.д.

Давайте рассуждать с точки зрения того, что выгодно Украине. То, что сейчас делает президент Трамп, нам выгодно. Нам было бы выгодно, если бы сменился режим в Иране, если бы не стало террористического режима аятолл, если бы у Путина откололся такой союзничек, поставляющий смертоносные "шахеды" и организовывающий производство этой гадости.

nik_: Как вы полагаете, является ли уход Путина из жизни или от власти обязательным условием для завершения войны в Украине? Или Россию уже никто не в силах заставить сойти с этого пути, поскольку запрос российского общества на условную "победу над бандеровцами и НАТО" слишком велик?

Мария Максакова: Все это в России носит характер гипнотической пропаганды. Иначе как можно не видеть той нищеты и разрухи, в которой россияне живут, но рассуждать о каких-то далеких для них понятиях? Это отвлечение внимания, чтобы россияне меньше задумывались над тем, почему у них все дорожает, почему они еле-еле сводят концы с концами, а главное – почему они живут в дичайшей разрухе.

Путина оттащить от власти можно только вперед ногами. При жизни его оттуда выковырять невозможно. Хотя примеры Каддафи и Мадуро доказывают: нет ничего невозможного. А после успешнейшего удара по бункеру, где находился глава Хезболлы Насралла и там же превратился в глагол, мы увидели, что есть готовые сценарии для Путина.

Российская элита в замешательстве (вообще, "российская элита" – это оксюморон, как "лысый брюнет" и "живой труп"). Ей предложены варианты: кейс Венесуэлы и кейс Ирана. Сомнений в том, что фонарных столбов хватит на всех, там уже быть не должно. Поэтому перед российской элитой остро стоит дилемма. И я вас уверяю, разброд и шатание в умах там уже идет. Даже в этом безумии приспособленцы, конформисты, конъюнктурщики и просто аморальные циники попытаются приспособиться с наименьшим для себя ущербом. Теперь им есть из чего выбрать.

Российские элиты в замешательстве, изучают "диктаторское меню" и думают, что делать с Путиным, отметила Максакова / Фото: ua.depositphotos.com

Вопрос в том, произойдет ли это путем свержения Путина изнутри, то есть в результате переворота, или все будет выглядеть естественно. Может, все будет, как в случае со Сталиным, когда он захлебнулся в луже собственной мочи. Однако то, что для элит Путин уже является неподъемным балластом и утянет за собой всех своих назначенцев, не говоря уж о тех, которые то в окна выходят, то по несколько раз себе в голову выстреливают, создает большое напряжение.

Но мы говорим о вещах, на которые нам сложно повлиять – для этого должна произойти какая-то история, должен случиться какой-то "черный лебедь". Лучше рассчитывать на свои силы и думать, каким образом приблизить этот финал.

Данко: Когда, по вашему мнению, закончится эта несправедливая война?

Мария Максакова: С моей точки зрения, мы сейчас находимся на пороге очень даже возможного окончания войны. Дело ведь не в том, что Украина отказывается от каких-то своих целей, а в сопоставимости риска и интереса. Я вижу своими глазами, как людям тяжело. Нужно искать способы добиться нужного результата, но при этом воспользоваться шансом, который дает Трамп, а он очень хочет завершить войну.

На данном этапе нам нужно подумать о накоплении сил, в том числе экономического потенциала. Как это сделать? Я либертарианка, потому не в восторге от удушающих норм, которые пытаются внедрить в Украине и которые до предела усложнят жизнь ФОПов. Я сторонница свободного рынка и считаю, что Украина создана для этого, а украинцы от природы рождаются либертарианцами, у них это в крови. Киев, шелковый путь, ярмарка – всегда торговля, причем очень успешная. Дайте украинцам возможность, и они наладят все. Вспомните, как молниеносно наладилась история с генераторами, как только этим начали заниматься предприниматели. Другой пример – когда не было бензина, тоже частные предприниматели все наладили в кратчайшие сроки.

Вряд ли кто-то, кроме украинцев, был бы способен столько времени давать отпор гигантскому Левиафану – России, подчеркнула Максакова / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Огромный толчок экономике также дала бы ликвидация НДС. А то предлагают бороться с коррупцией, но ведь можно же просто не создавать условия для ее возникновения.

Людям нужно дать возможность работать в условиях свободного рынка и справедливых судов, в частности, импортировать в Украину англосаксонскую систему права, пользуясь дружбой со Штатами и Британией – сразу все наладится.

Впрочем, все то, что я сейчас говорю, настолько банально. Даже картавый сифилитик Ленин сообразил, когда довел всех до голода и нищеты, что нужен НЭП. Даже диктатор Пиночет пригласил Фридриха фон Хайека, который ему наладил рыночную экономику.

Украина прошла четыре революции, но удалось ли ее экономике отпрыгнуть от "совка"? Стала ли экономика Украины капиталистической, к чему так стремился украинский народ? Не время ли наконец, воспользовавшись дружбой с США, наладить рыночную экономику и процветающий капитализм? Это логический путь.

И еще – скажите, почему в Украине такие упаднические настроения? Назовите хоть одну страну Европы, которая, окажись в подобной ситуации, так мужественно и героически давала бы отпор гигантскому Левиафану. Не нужно обесценивать достижения. Вряд ли есть еще народ, который бы смог выдержать такое. Это потрясающе.

Edmon: Дугин заявил, что ставки для России критически повысились, из-за чего надо готовиться к "страшным и катастрофическим шагам". Он посоветовал россиянам креститься, пока еще можно. Как это заявление вообще можно расценивать: у Путина начали готовиться к концу света или начали готовить конец света?

Мария Максакова: Там такая зашоренность: они выдумали какую-то конструкцию и возвеличили свою скромную лепту, которую внесли в мировую культуру и цивилизацию. Она сопоставима с российской экономикой – сырьевой. Такая же и культура. В то время как в Европе в католических соборах Гендель писал роскошные мессы, которые исполняются по сей день и являются признанными шедеврами, в России запрещали музыкальные инструменты, вместо этого ходили скоморохи с гармошками, но и их отлавливали попы, потому что это все было "бесовское занятие". Россия по всем направлениям отстает на 200-300 лет.

Так что в России положение дел изначально катастрофическое. А еще они злобные, потому хотели бы уволочь за собой на тот свет как можно больше людей. Там высокий уровень суицидальности, что можно понять, проанализировав литературу, кстати, весьма депрессивную. От зависти, подлости и омерзительного подхода ко всему живому русским хотелось бы успеть нагадить побольше, посеять побольше горя.

В России все держится на лжи и страхе, отметила Максакова / Фото: ua.depositphotos.com

Странно, как они набрались смелости констатировать свои жалкие или даже отсутствующие перспективы? Это агония.

В России все построено на лжи. Цемент этой конструкции из натурального дерьма и палок – страх и ложь. Эти два компонента склеивают абсолютно разрозненные, ничем не объединенные народы, находящие в этой тюрьме. Народы РФ не связывает ничего, кроме страха и лжи, потому все это может и должно развалиться, причем в любую минуту. Все рассыплется как карточный домик.

Так, например, Ичкерия сделала все необходимое, чтобы с другими республиками выйти из состава РФ, и на сегодняшний день она просто оккупирована против воли чеченского народа.

Есть и другой фактор – наличие множества недовольных субъектов, которые гораздо лучше жили бы без Москвы, которая их душит и вытягивает из них все.

Есть целый ряд обстоятельств и факторов, носящих кумулятивный характер. Например, упадок ЖКХ. Там все вышло из строя, а сроки эксплуатации некоторых лифтов или сооружений давным-давно закончились. Отсюда и лифтопады, канализационные прорывы, гейзеры, бьющие кипятком, и т.д. Там масса факторов, которые могут обеспечить молниеносный внезапный развал.

Однако мы снова обсуждаем факторы, которые мало зависят от нас. Хотелось бы, чтобы мы добавляли в этот "бульон" ингредиенты, которые делали бы его еще более токсичным для путинского режима.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

