Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

Руслана Заклинская
24 января 2026, 19:29
Украинская и российская делегации провели прямую встречу без представителей США
Переговоры Украины, США и РФ в ОАЭ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Украина и РФ провели прямые двусторонние переговоры без участия США
  • Американские чиновники назвали переговоры продуктивными
  • Новый раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби

Помимо трехстороннего формата, украинская и российская делегации 24 января провели двусторонние переговоры. Следующий раунд переговоров США, Украины и России запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. Об этом пишет Axios.

Как отмечается в издании, трехсторонние переговоры стартовали в пятницу, 23 января, и продолжились в субботу. Помимо общей трехсторонней встречи, состоялись прямые двусторонние переговоры Украины и РФ без участия США.

Представитель правительства ОАЭ подтвердил, что переговоры включали "прямое взаимодействие" по ключевым элементам мирного соглашения. В то же время ОАЭ выступили посредником между Россией и Украиной по обмену военнопленными.

"Дискуссии в пятницу и субботу проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие между представителями России и Украины по нерешенным элементам предложенного США мирного соглашения, а также мерам укрепления доверия, направленным на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения", - заявил представитель правительства ОАЭ.

Что говорят в США

Американские чиновники назвали переговоры "продуктивными". Президент Украины Владимир Зеленский также назвал переговоры "конструктивными".

"И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что свидетельствует об их вере в достижение прогресса", - заявил американский чиновник.

По данным Axios, следующий раунд крупных переговоров запланирован уже на следующую неделю. До этого времени делегации должны вернуться в свои столицы, чтобы согласовать детали обсужденных "элементов мира" с руководством государств.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

О чем свидетельствует динамика переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны продолжаются и пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности выйти из процесса.

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о постепенном приближении войны к сценарию замораживания боевых действий. В то же время роль Европы в этом процессе уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - отметил Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - главное

Как сообщал Главред, на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23 января обсуждались условия завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России прекратить агрессию.

По итогам первого дня компромисса достичь не удалось. Обсуждались территориальные вопросы, однако результата нет, что подтвердил массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия настаивает на уступках и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

В субботу, 24 января, завершился второй раунд переговоров, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал встречу как "позитивную" и "конструктивную".

Впоследствии президент Зеленский заявил, что двухдневные трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ прошли конструктивно. Обсуждались параметры завершения войны. По его словам, стороны договорились доложить лидерам и подготовить следующие встречи.

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

04:40

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке саксофониста за 31 секунду

03:30

Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

