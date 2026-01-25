"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию войны продолжаются в рамках 20-пунктного плана, а количество спорных вопросов постепенно сокращается.

Мирные переговоры с РФ - Зеленский назвал главную цель России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

По итогам переговоров в ОАЭ проблемных вопросов стало меньше

Украина не согласится на то, чтобы отдать восток россиянам

Важно, чтобы Россия и Америка были готовы к компромиссу

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали переговоров с США и Россией в Абу-Даби и сообщил о решении ряда проблемных вопросов. Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши, которую транслировал Офис президента.

Зеленский сообщил, что встреча в Абу-Даби состоялась в трехстороннем формате, что стало редким случаем за долгое время. В переговорах участвовали не только дипломаты, но и военные всех трех сторон.

"Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы. Проблемных вопросов было очень много. Их стало меньше и уже достаточно долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украина не была на востоке нашего государства. Понятная причина, они ставили это как цель и поэтому абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели. На фронте они пока этого сделать не могут", - сказал он.

Президент подчеркнул, что позиция Украины является четкой и общеизвестной, ведь она защищает себя и свою территорию и не ведет боевых действий на земле другой страны. Именно поэтому, по его словам, не может быть претензий к украинской стороне.

Он подчеркнул принципиальное различие между украинским и российским подходами, одновременно отметив, что США пытаются найти компромиссное решение, а Украина соглашается на диалог в трехстороннем формате.

По словам Зеленского, эти контакты могут стать первыми шагами на пути к компромиссу, однако для его достижения необходима готовность всех участников процесса, включая американскую сторону.

Мирный план из 20 пунктов для завершения войны / Инфографика: Главред

По какому сценарию движутся переговоры - мнение эксперта

Как писал Главред, переговорный процесс с участием Украины, США и России по прекращению войны продолжается, и ни одна из сторон пока не заявляет о намерении выйти из диалога. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу отметил , что принятие ключевых решений и в дальнейшем сосредоточено в руках одного центра власти в Кремле.

Он также обратил внимание, что ход переговоров указывает на постепенное движение к сценарию замораживания боевых действий, в то же время участие и влияние европейских стран в этом процессе заметно уменьшаются.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", — отметил Клочок.

Переговоры в ОАЭ — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время закрытых консультаций в Абу-Даби делегации Украины и США обсуждали возможные пути урегулирования ситуации на востоке страны. По информации The New York Times, среди рассматриваемых вариантов была идея размещения международного контингента на временно оккупированной части Донецкой области.

В то же время трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России, состоявшаяся 23 января в Абу-Даби, не дала никаких результатов в направлении компромисса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник, переговоры проходили в расширенном формате, после чего делегации разделились на две группы — политическую и военную. В политическом блоке существенного прогресса достичь не удалось.

