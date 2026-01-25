Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

Министр разъяснил, как будут учитывать стаж и взносы для определения размера пенсии.

Власть сохранит специальные пенсии и определяет порядок их выплаты отдельно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Украинцы будут получать три вида пенсий: солидарную, профессиональную и накопительную

Существующие специальные пенсии сохранятся, но будут выплачиваться отдельно от солидарной системы

Базовая пенсия будет покрывать потребности тех, кто не имеет достаточного страхового стажа

В будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

По его словам, новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части.

Сейчас, отметил Улютин, даже при одинаковом стаже и зарплате украинцы получают разные выплаты. Трехуровневая система призвана сбалансировать ситуацию.

Что означает трехуровневая система

Солидарная пенсия будет формироваться с учетом взносов в систему.

"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", – подчеркнул министр.

По его словам, пенсия учителя со стажем 40 лет может вырасти примерно в полтора-два раза.

Базовая выплата

Кроме того, планируется базовая выплата, которая будет покрывать потребности тех, кто не имеет достаточного страхового стажа.

"Она будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум", – уточнил Улютин, отметив, что нынешний прожиточный минимум в 2595 гривен не соответствует реальным потребностям.

Специальные пенсии

Существующие специальные пенсии останутся, но они не будут финансироваться из солидарной системы.

"Ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионного возраста из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части", – пояснил министр.

Улютин также подчеркнул, что при начислении пенсий будет учитываться не только профессиональный стаж, но и общий вклад:

"По факту, мы считаем не годы работы в профессии, а сумму средств, которые ты уплатил за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия – это то, что ты заработал".

Переход специальных пенсий в профессиональные, по его прогнозу, займет не менее 13 лет, если начать с 2026 или 2027 года.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Добровольная накопительная пенсия

Третий элемент реформы – добровольная накопительная пенсия. Взносы в эту часть не будут обязательными. "Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", – добавил министр, подчеркнув, что отчисления в накопительный фонд можно начать уже с 2027 года, дополнительно к ЕСВ.

Как вернуть недоплаченные суммы: советы эксперта

Эксперт по пенсионным вопросам рассказал, как можно восстановить недополученные пенсионные выплаты и какие шаги для этого нужно сделать.

Если в трудовой книжке указано, что человек имел непрерывный стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года, при оформлении пенсии следует обратить внимание на ряд важных нюансов.

Даже при правильном учете общего стажа иногда возникает другая проблема — заниженный коэффициент заработной платы, который напрямую влияет на размер пенсии. Его расчет осуществляется на основе доходов за период с июля 2000 года по июль 2021 года.

По действующим нормам, Пенсионный фонд Украины автоматически исключает до 10% страхового стажа — то есть до 42 месяцев — когда застрахованное лицо получало минимальную зарплату. Это делается для того, чтобы небольшие доходы не уменьшали размер пенсии. В то же время в некоторых случаях такая система может привести к недоплатам, особенно если информация о заработках неполная или содержит ошибки.

