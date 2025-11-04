Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

Между двумя этими видами выплат есть большие различия.

Какая из пенсий выгоднее: по старости или по инвалидности / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Украинцы не могут получать одновременно пенсию по возрасту и по инвалидности

Пенсия по инвалидности может быть выгоднее для тех, кто имеет 1 или 2 группу

Оформление пенсии по инвалидности сложнее

В Украине пожилые люди и лица с инвалидностью имеют право на пенсионные выплаты, компенсирующие потерю трудоспособности. Однако законодательство не позволяет получать одновременно несколько видов пенсий - граждане должны выбрать только одну. Поэтому возникает логичный вопрос - какая пенсия будет выгоднее - по возрасту или по инвалидности.

Выплаты по возрасту назначаются по достижении 60 лет и при наличии не менее 32 лет страхового стажа. Для отдельных профессий эти требования могут быть снижены, пишет УНИАН.

Какой размер пенсий по возрасту

В 2025 году средний размер пенсии по возрасту составляет 6436,79 грн, хотя почти треть пенсионеров получает менее 4000 грн. Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров - 3038 грн, а для работающих - 2361 грн.

Выплаты по инвалидности - какой их размер

Пенсия по инвалидности зависит от группы инвалидности и продолжительности заболевания. Для лиц с 1 группой она составляет 100% от суммы, которую человек получал бы по возрасту. Для 2 группы - 90%, а для 3 - 50%. Однако для оформления таких выплат необходимо иметь минимальный стаж болезни.

Например, молодым людям до 25 лет достаточно одного года после установления инвалидности, чтобы претендовать на пенсию. В 40 лет нужно уже не менее шести лет. Если стажа недостаточно, вместо пенсии назначается минимальная государственная помощь. Военные, получившие инвалидность из-за боевых действий, имеют отдельные условия, и эти ограничения на них не распространяются.

Оформление пенсии по инвалидности предусматривает прохождение медицинской комиссии, которая периодически пересматривает состояние здоровья. Если комиссия признает, что человек выздоровел, выплаты прекращаются. Это создает дополнительные бюрократические трудности, которые следует учитывать при выборе вида пенсии.

Так какая из выплат выгоднее

В каждой ситуации нужно индивидуально подсчитать, какая помощь будет выгоднее. Если человеку меньше 60 лет, он не может получать пенсию по возрасту, поэтому выбор не стоит. Например, в 58 лет с третьей группой инвалидности и коротким стажем болезни лучше дождаться пенсионного возраста - тогда сумма выплат будет больше.

Если же человек имеет инвалидность 1 или 2 группы в течение многих лет и почти не работал официально, то пенсия по инвалидности может быть выгоднее.

Пенсионеры имеют право перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности в любой момент, если второй вариант для них финансово предпочтительнее. Но стоит быть готовыми к сложной процедуре оформления.

Можно ли получать две пенсии одновременно

Стоит отметить, что одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности нельзя. Закон позволяет оформить только один вид пенсии. Исключением являются ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на дополнительное пособие - например, по потере кормильца.

Если инвалидность была установлена в детстве, и человек потерял одного или обоих родителей, он может претендовать на две отдельные выплаты.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

