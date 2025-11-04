Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

Дарья Пшеничник
4 ноября 2025, 19:26
15
Между двумя этими видами выплат есть большие различия.
Пенсия по инвалидности
Какая из пенсий выгоднее: по старости или по инвалидности / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • Украинцы не могут получать одновременно пенсию по возрасту и по инвалидности
  • Пенсия по инвалидности может быть выгоднее для тех, кто имеет 1 или 2 группу
  • Оформление пенсии по инвалидности сложнее

В Украине пожилые люди и лица с инвалидностью имеют право на пенсионные выплаты, компенсирующие потерю трудоспособности. Однако законодательство не позволяет получать одновременно несколько видов пенсий - граждане должны выбрать только одну. Поэтому возникает логичный вопрос - какая пенсия будет выгоднее - по возрасту или по инвалидности.

Выплаты по возрасту назначаются по достижении 60 лет и при наличии не менее 32 лет страхового стажа. Для отдельных профессий эти требования могут быть снижены, пишет УНИАН.

Какой размер пенсий по возрасту

В 2025 году средний размер пенсии по возрасту составляет 6436,79 грн, хотя почти треть пенсионеров получает менее 4000 грн. Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров - 3038 грн, а для работающих - 2361 грн.

Выплаты по инвалидности - какой их размер

Пенсия по инвалидности зависит от группы инвалидности и продолжительности заболевания. Для лиц с 1 группой она составляет 100% от суммы, которую человек получал бы по возрасту. Для 2 группы - 90%, а для 3 - 50%. Однако для оформления таких выплат необходимо иметь минимальный стаж болезни.

Например, молодым людям до 25 лет достаточно одного года после установления инвалидности, чтобы претендовать на пенсию. В 40 лет нужно уже не менее шести лет. Если стажа недостаточно, вместо пенсии назначается минимальная государственная помощь. Военные, получившие инвалидность из-за боевых действий, имеют отдельные условия, и эти ограничения на них не распространяются.

Оформление пенсии по инвалидности предусматривает прохождение медицинской комиссии, которая периодически пересматривает состояние здоровья. Если комиссия признает, что человек выздоровел, выплаты прекращаются. Это создает дополнительные бюрократические трудности, которые следует учитывать при выборе вида пенсии.

Так какая из выплат выгоднее

В каждой ситуации нужно индивидуально подсчитать, какая помощь будет выгоднее. Если человеку меньше 60 лет, он не может получать пенсию по возрасту, поэтому выбор не стоит. Например, в 58 лет с третьей группой инвалидности и коротким стажем болезни лучше дождаться пенсионного возраста - тогда сумма выплат будет больше.

Если же человек имеет инвалидность 1 или 2 группы в течение многих лет и почти не работал официально, то пенсия по инвалидности может быть выгоднее.

Пенсионеры имеют право перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности в любой момент, если второй вариант для них финансово предпочтительнее. Но стоит быть готовыми к сложной процедуре оформления.

Можно ли получать две пенсии одновременно

Стоит отметить, что одновременно получать пенсию по возрасту и по инвалидности нельзя. Закон позволяет оформить только один вид пенсии. Исключением являются ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на дополнительное пособие - например, по потере кормильца.

Если инвалидность была установлена в детстве, и человек потерял одного или обоих родителей, он может претендовать на две отдельные выплаты.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсий в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них.

Также отмечалось, что в Украине часть пожилых людей может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Напомним, одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Новости по теме:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсия инвалидность выплаты пенсии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:40Синоптик
Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10Украина
Ястребы настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэле

Ястребы настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэле

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Последние новости

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

Ястребы настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

Реклама
18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

Реклама
17:16

Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — деталиВидео

17:14

Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

17:11

Зеленский приехал под Покровск - первые подробностиФотоВидео

16:52

Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

16:41

Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадетВидео

16:25

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

16:21

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:19

Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

16:01

Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

16:00

"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

15:40

Как ноябрь изменит вашу жизнь: нумерологический прогноз по числу судьбы

15:37

Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей - детали

15:32

Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклойВидео

15:24

Россия скрывала 200 лет - какое открытие об Одессе изменило учебники историиВидео

15:20

Утолить жажду все дороже: в Украине резко подскочили цены на популярные товары

15:08

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

15:08

Цены будут расти каждый месяц: один фрукт в Украине установит новый "рекорд"

15:07

Как будут финансировать программу бесплатных 3000 километров от "Укрзализныци": раскрыты детали

15:02

Российские оккупанты захватили 85% Покровска - Bild

14:56

Снег и морозы накроют Украину: синоптик назвал дату резкого похолодания

Реклама
14:18

Наступление РФ не остановится: названы направления, которые станут горячими зимой

14:16

Около 40 тысяч КАБов атаковали Украину: россияне внезапно увеличили количество ударов

14:09

Невозможно будет оторваться: рецепт оригинальной закуски, от которой все ахнут

14:04

Романтический прорыв: каким ТОП-3 знакам Вселенная скоро подарит настоящую любовь

13:55

Подняли украинский флаг: бойцы ГУР взяли под контроль острова на Запорожье

13:51

Ирина Билык попросила помощи в воспитании сына — что произошлоВидео

13:46

Известный ведущий сделал громкое заявление о Софии Ротару - детали

13:28

Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры

13:27

Российские дроны ударили по пригороду Харькова: разрушена пожарная часть, есть пострадавшиеФото

13:24

"Кутья" - не украинское слово: как предки когда-то называли праздничное блюдоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять