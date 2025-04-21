Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

Кто имеет право на статус лица с инвалидностью вследствие войны.

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Государство признает инвалидность, связанную с войной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Кто может оформить статус инвалида войны

Какие документы нужны для подачи заявления

В каких случаях могут отказать в статусе

Граждане, которые получили ранения, контузии, травмы или заболевания во время военных действий и получили инвалидность, имеют право на статус лица с инвалидностью вследствие войны, - напомнили в Министерстве юстиции.

Этот статус могут предоставить тем, кто пострадал вследствие

участия в защите Родины или выполнении обязанностей военной службы

видео дня

участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны

пребывания в странах, где продолжались боевые действия

участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года

выполнения работ по разминированию боеприпасов и т.д.

Оформить статус можно

в бумажной форме - через структурные подразделения по вопросам ветеранской политики или Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ)

в электронной форме - через портал или приложение Дія, а также с помощью Реестра административных услуг

Для подачи заявления нужны

копии документов, подтверждающих полномочия представителя (если документы подает уполномоченное лицо)

копия справки ВПЛ (при наличии)

справка о несудимости, сформированная через Дію не позднее чем за 5 дней до подачи

выписка из решения экспертной команды или справка медико-социальной экспертной комиссии

фотография заявителя

копии документов, подтверждающих участие в АТО, мероприятиях по нацбезопасности, отпору и сдерживанию агрессии РФ

Основания для отказа

отсутствие необходимых документов

предоставление ложных сведений

выявление поддельных документов

наличие обвинительного приговора за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время службы

установление, что причина инвалидности не связана с выполнением задач оборонного характера

Другие новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине вводят инновационный подход к выдаче статуса участника боевых действий (УБД) - теперь достаточно иметь электронную справку, свидетельствующую о том, чтогражданин лично принял участие в защите своего государства. С этой целью в стране будет создан электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит полную информацию о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которая будет взята из различных государственных реестров.

Кроме того Министерство финансов Украины заверило, что все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме уже более трех лет полномасштабной войны. В ведомстве отмечают, что ситуация не изменится и в дальнейшем.

Также, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.

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Что такое Министерство юстиции Украины? Министерство юстиции Украины (сокращенно Минюст) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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