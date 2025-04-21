Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

Читайте в материале:
- Кто может оформить статус инвалида войны
- Какие документы нужны для подачи заявления
- В каких случаях могут отказать в статусе
Граждане, которые получили ранения, контузии, травмы или заболевания во время военных действий и получили инвалидность, имеют право на статус лица с инвалидностью вследствие войны, - напомнили в Министерстве юстиции.
Этот статус могут предоставить тем, кто пострадал вследствие
участия в защите Родины или выполнении обязанностей военной службы
участия в антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны
пребывания в странах, где продолжались боевые действия
участия в акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года
выполнения работ по разминированию боеприпасов и т.д.
Оформить статус можно
в бумажной форме - через структурные подразделения по вопросам ветеранской политики или Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ)
в электронной форме - через портал или приложение Дія, а также с помощью Реестра административных услуг
Для подачи заявления нужны
копии документов, подтверждающих полномочия представителя (если документы подает уполномоченное лицо)
копия справки ВПЛ (при наличии)
справка о несудимости, сформированная через Дію не позднее чем за 5 дней до подачи
выписка из решения экспертной команды или справка медико-социальной экспертной комиссии
фотография заявителя
копии документов, подтверждающих участие в АТО, мероприятиях по нацбезопасности, отпору и сдерживанию агрессии РФ
Основания для отказа
- отсутствие необходимых документов
- предоставление ложных сведений
- выявление поддельных документов
- наличие обвинительного приговора за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время службы
- установление, что причина инвалидности не связана с выполнением задач оборонного характера
Другие новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине вводят инновационный подход к выдаче статуса участника боевых действий (УБД) - теперь достаточно иметь электронную справку, свидетельствующую о том, чтогражданин лично принял участие в защите своего государства. С этой целью в стране будет создан электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит полную информацию о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которая будет взята из различных государственных реестров.
Кроме того Министерство финансов Украины заверило, что все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме уже более трех лет полномасштабной войны. В ведомстве отмечают, что ситуация не изменится и в дальнейшем.
Также, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.
Читайте также:
- Бойцам ВСУ хотят значительно повысить надбавки и пособия: в ВР зарегистрирован проект
- "Воюй или работай": Шмыгаль рассказал об уровне зарплат для брони от мобилизации
- Не убережет и сто тысяч зарплаты: ТЦК может мобилизовать забронированных - нардеп
Что такое Министерство юстиции Украины?
Министерство юстиции Украины (сокращенно Минюст) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред