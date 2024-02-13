Бойцам ВСУ хотят намного повысить надбавки и пособия: в ВР зарегистрирован проект

В новом законопроекте прописаны одноразовые денежные пособия солдатам, сержантам и офицерам.

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ВР готовит новое решение по выплатам военным / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь комитета по нацобороне ВР, полковник СБУ Роман Костенко предлагает Раде рассмотреть вопрос повышения надбавок и вознаграждений для военных.

В своем Facebook Костенко сообщил, что законопроект с его соавторством уже зарегистрирован на сайте парламента. В тексте, в частности, речь идет о выплате 120 тысяч гривен одноразового денежного пособия солдатам, 160 тысяч грн - сержантам и старшинам и 200 тысяч грн - офицерам, кто после 24 февраля 2022 года заключил или продлил контракт на срок не менее 3 лет.

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить - ежемесячное дополнительное вознаграждение в сумме 10 тысяч грн.

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Что предусмотрено законопроектом

Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых не менее 6 месяцев участвуют в боевых действиях, получают должностной оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

Например, солдат, который имел 20 100 грн, по окончании указанного периода будет получать не менее 30 150 грн.

Военные, которые во время действия военного положения проходят военную подготовку не менее 24 месяцев, из которых не менее 12 месяцев участвуют в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Например, солдат по окончании указанного периода будет получать не менее 40 200 грн.

Также в законопроекте прописаны: выплаты за уничтожение или захват вражеской техники (наибольшие суммы - по 500 тысяч грн - за уничтожение самолета или корабля россиян); ипотека и кредит на открытие бизнеса, растаможка автомобилей; дополнительный перечень оснований для демобилизации (в частности, в случае непрерывной службы в течение 36 месяцев или в течение 18 месяцев, из которых 12 месяцев - выполнение боевых приказов); страхование.

Мобилизация в Украине

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

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