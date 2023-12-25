ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

Российско-украинская война в 2024 году будет примерно такая же, как и в этом году - позиционная с элементами активных действий, отметил нардеп, полковник СБУ и секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Укринформ.
По его словам, 2024 год будет годом мобилизации и подготовки.
"И это было бы правильно - мобилизовывать и готовить. Наша задача на ближайшую перспективу - не пропустить противника дальше и нанести ему максимальные потери, чем создать условия для дальнейшего продвижения и освобождения территорий", - сказал он.видео дня
Украине нужны дальнобойные ракеты, которыми можно на оперативную глубину поражать штабы, склады и логистику врага. Кроме того, ВСУ нуждаются снаряды к артиллерии, стволы, дроны различных типов и боеприпасов, системы РЭБ и ПВО.
Костенко отметил, что сейчас Украина получает "несколько ограниченную" помощь.
"Часть стран предоставляет все, о чем договаривались, часть что-то пока не добавляет. В целом поступления несколько ограничены, но они происходят", - ответил Костенко.
Украине не хватает оружия
Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.
В то же время ВСУ приходится перераспределять остатки боеприпасов и отказываться от некоторых военных операций.
По мнению эксперта Тараса Загороднего, в 2024 году США все же примут военную помощь Украине, но в малых объемах, а Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре.
Единственным выходом из сложившейся ситуации Загородний считает максимальную милитаризацию общества, в том числе переход экономики на "военные рельсы" и развитие мощностей отечественного ВПК.
По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.
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