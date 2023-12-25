ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

Костенко подтвердил, что Украина начала получать помощь от некоторых стран в "ограниченных" объемах.

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Что будет с войной в Украине в 2024 году? Прогноз депутата / коллаж Главреда. Фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Российско-украинская война в 2024 году будет примерно такая же, как и в этом году - позиционная с элементами активных действий, отметил нардеп, полковник СБУ и секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Укринформ.

По его словам, 2024 год будет годом мобилизации и подготовки.

"И это было бы правильно - мобилизовывать и готовить. Наша задача на ближайшую перспективу - не пропустить противника дальше и нанести ему максимальные потери, чем создать условия для дальнейшего продвижения и освобождения территорий", - сказал он. видео дня

Украине нужны дальнобойные ракеты, которыми можно на оперативную глубину поражать штабы, склады и логистику врага. Кроме того, ВСУ нуждаются снаряды к артиллерии, стволы, дроны различных типов и боеприпасов, системы РЭБ и ПВО.

Костенко отметил, что сейчас Украина получает "несколько ограниченную" помощь.

"Часть стран предоставляет все, о чем договаривались, часть что-то пока не добавляет. В целом поступления несколько ограничены, но они происходят", - ответил Костенко.

Украине не хватает оружия

Пока Запад решает судьбу следующих пакетов помощи Украине, Россия, воспользовавшись ситуацией, пошла в новое наступление на фронте и, по словам генерала Тарнавского, уже добилась частичного успеха на некоторых участках.

В то же время ВСУ приходится перераспределять остатки боеприпасов и отказываться от некоторых военных операций.

По мнению эксперта Тараса Загороднего, в 2024 году США все же примут военную помощь Украине, но в малых объемах, а Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре.

Единственным выходом из сложившейся ситуации Загородний считает максимальную милитаризацию общества, в том числе переход экономики на "военные рельсы" и развитие мощностей отечественного ВПК.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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