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Зеленский – о сокрушении 5 боевых самолетов РФ: пусть летчики врага сделают выбор

Андрей Ганчук
25 декабря 2023, 21:30
Силы противовоздушной обороны Украины будут становиться только сильнее, тем более после того, как ВСУ получат F-16, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Су-34
Летчики ВКС РФ должны подумать, стоит ли им воевать против Украины - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Facebook, wikimedia.org

Летчики страны-оккупанта России после того, как ВСУ сбили 5 военных самолетов за неделю, должны сделать для себя выбор, стоит ли им продолжать участвовать в войне против Украины. Силы ПВО со временем будут только усиливаться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в понедельник, 25 декабря, он рассказал об успехах украинских военных в борьбе с оккупантами РФ.

"Вчера, в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "Шахедов", несколько ракет, еще два российских военных самолета за один вечер.В общем сбито 5 "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно. Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск – просто молодцы. Спасибо вам", - сказал президент.

видео дня

Также он добавил, что вражеским летчикам теперь нужно сделать выбор, поскольку силы ПВО ВСУ будут только сильнее.

"Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор – участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Армия Украины сокрушила 5 самолетов ВКС РФ

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук 22 декабря сообщил, что бойцы ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. По его словам, российские боевые самолеты уничтожили днем.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что сокрушение трех Су-34 ВКС РФ вынудило оккупантов искать локации на юге, откуда был нанесен удар по их самолетам. Уничтожение истребителей-бомбардировщиков повлияло на способности врага применять авиацию на Херсонском направлении.

25 декабря в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские войска сбили еще два военных самолета РФ - бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30. Самолеты ликвидировали в Донецкой области и над акваторией Черного моря.

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