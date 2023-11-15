Статус участника боевых действий: как его получить и что обязательно надо знать

Процедура получения статуса участника боевых действий стала более доступной, однако требует от кандидатов определенных документов. По информации, обнародованной Министерством ветеранов на их странице в Facebook, статус участника боевых действий присваивается лицам, которые обороняли Украину с 24 февраля 2022 года и официально зарегистрированы в воинской части как военнослужащие.
Кто имеет правно на статус участника боевых действий
- военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи,
- полицейские,
- спасатели ГСЧС,
- работники Государственной уголовно-исполнительной службы,
- работники Службы судебной системы,
- лица, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны.
Как получить статус участника боевых действий
Процесс получения статуса включает решения комиссий при Минобороне, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других военных и правоохранительных структурах.
Командиры воинских частей и других органов обязаны подать на рассмотрение комиссий справку №14 (в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2014 года) в течение 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм. В случае, если командир не подал документы, военный может самостоятельно обратиться в комиссию.
Какие документы нужны для получения статуса
- Заявление о рассмотрении вопроса о получении статуса УБД.
- Согласие на сбор и обработку персональных данных.
- Заверенные копии паспорта и идентификационного номера.
- Два цветных фото.
Могут ли добровольцы получить статус УБД
Закондавством не предусмотрено присвоение статуса участника боевых действий для добровольцев, участвовавших в боях после 25 марта 2022 года. Для оформления статуса участника боевых действий, доброволец должен быть официально зарегистрированным военнослужащим в воинской части.
Напомним, в Украине вводят инновационный подход к выдаче статуса участника боевых действий (УБД) - теперь достаточно иметь электронную справку, которая свидетельствует о том, что гражданин лично принял участие в защите своего государства. С целью этого в стране будет создан электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит полную информацию о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которая будет взята из различных государственных реестров.
Также несовершеннолетние, ставшие жертвами войны, могут получить финансовую помощь и льготы на местном уровне. Согласно Постановлению КМУ № 268" Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", этот статус присваивается детям, которые на момент проведения антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18 лет.
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