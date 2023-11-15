Статус участника боевых действий: как его получить и что обязательно надо знать

Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях после 24 февраля 2022 года, могут получить статус участника боевых действий.

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Как получить статус участника боевых действий / Коллаж: Главред, фото : armyinform.com.ua / instagram / oolena_sereda

Процедура получения статуса участника боевых действий стала более доступной, однако требует от кандидатов определенных документов. По информации, обнародованной Министерством ветеранов на их странице в Facebook, статус участника боевых действий присваивается лицам, которые обороняли Украину с 24 февраля 2022 года и официально зарегистрированы в воинской части как военнослужащие.

Кто имеет правно на статус участника боевых действий

военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи,

полицейские,

спасатели ГСЧС,

работники Государственной уголовно-исполнительной службы,

работники Службы судебной системы,

лица, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны.

Как получить статус участника боевых действий

Процесс получения статуса включает решения комиссий при Минобороне, Министерстве внутренних дел, Минюсте, полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других военных и правоохранительных структурах.

Командиры воинских частей и других органов обязаны подать на рассмотрение комиссий справку №14 (в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 августа 2014 года) в течение 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм. В случае, если командир не подал документы, военный может самостоятельно обратиться в комиссию.

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Какие документы нужны для получения статуса

Заявление о рассмотрении вопроса о получении статуса УБД. Согласие на сбор и обработку персональных данных. Заверенные копии паспорта и идентификационного номера. Два цветных фото.

Как получить статус УБД после увольнения / Фото: Минветеранов

Могут ли добровольцы получить статус УБД

Закондавством не предусмотрено присвоение статуса участника боевых действий для добровольцев, участвовавших в боях после 25 марта 2022 года. Для оформления статуса участника боевых действий, доброволец должен быть официально зарегистрированным военнослужащим в воинской части.

Как получить статус УБД добровольцу / Фото: Минветеранов

Напомним, в Украине вводят инновационный подход к выдаче статуса участника боевых действий (УБД) - теперь достаточно иметь электронную справку, которая свидетельствует о том, что гражданин лично принял участие в защите своего государства. С целью этого в стране будет создан электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит полную информацию о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которая будет взята из различных государственных реестров.

Также несовершеннолетние, ставшие жертвами войны, могут получить финансовую помощь и льготы на местном уровне. Согласно Постановлению КМУ № 268" Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", этот статус присваивается детям, которые на момент проведения антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18 лет.

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