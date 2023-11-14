Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

В ВСУ рассказали о главной задаче на зимний период, а такод сообщили сколько техники и личного состава было уничтожено за последние 2 недели.

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В ВСУ назвали главную задачу на зимний период / Коллаж Главред, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Минобороны РФ

Главная задача украинских военных зимой - эффективно перекрывать маршруты снабжения для российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Он отметил, что не следует недооценивать российских военных, поскольку оккупанты имеют мощное оснащение и значительный военный резерв.

"Количественное преимущество врага тоже есть. Наша основная задача – чтобы максимально перебить пути снабжения для оккупационного войска... действуем с помощью природы, дождей и холода. И когда не будет в них никакого снабжения, желание властвовать на нашей земле в них исчезнет. Кто решит сдаться в плен, кто сбежит... а кто среди вражеской армии ляжет для удобрения нашей почвы", - подчеркнул Владимир Фитьо. видео дня

Также он отметил, что в течение двух недель на востоке Украины в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" противник потерял 4214 военнослужащих и 500 единиц военной техники.

"Всего за две недели на линии ответственности ОСУВ "Хортица" противник понес потери в человеческих силах в 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери велики", - сказал Фитьо.

В ВСУ отметили, что, несмотря на потери, РФ продолжает использовать "мясные" атаки. Фитьо пояснил, что есть участки фронта, где пехота не может приблизиться, поэтому противник более активно применяет технику, которую также ликвидируют украинские военные.

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Напомним, как ранее повидолял Главред, командир восточной группировки генерал Александр Сырский отметил, что Россия продолжает наступление одновременно на нескольких восточных направлениях. Несмотря на значительные потери, россияне атакуют ВСУ в районе Купянска.

В то же время, в ГУР отмечают, что спецслужбы России уже интенсивно готовятся к проведению зимних атак. Оккупанты активно собирают информацию о военных и критических объектах инфраструктуры с помощью коллаборантов.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин подчеркнул, что на Бахмутском направлении вражеские силы активизировали штурмовые операции в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка.

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