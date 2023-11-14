УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

Юрий Берендий
14 ноября 2023, 20:33
В ВСУ рассказали о главной задаче на зимний период, а такод сообщили сколько техники и личного состава было уничтожено за последние 2 недели.
Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период
В ВСУ назвали главную задачу на зимний период / Коллаж Главред, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Минобороны РФ

Главная задача украинских военных зимой - эффективно перекрывать маршруты снабжения для российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Он отметил, что не следует недооценивать российских военных, поскольку оккупанты имеют мощное оснащение и значительный военный резерв.

"Количественное преимущество врага тоже есть. Наша основная задача – чтобы максимально перебить пути снабжения для оккупационного войска... действуем с помощью природы, дождей и холода. И когда не будет в них никакого снабжения, желание властвовать на нашей земле в них исчезнет. Кто решит сдаться в плен, кто сбежит... а кто среди вражеской армии ляжет для удобрения нашей почвы", - подчеркнул Владимир Фитьо.

видео дня

Также он отметил, что в течение двух недель на востоке Украины в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" противник потерял 4214 военнослужащих и 500 единиц военной техники.

"Всего за две недели на линии ответственности ОСУВ "Хортица" противник понес потери в человеческих силах в 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери велики", - сказал Фитьо.

В ВСУ отметили, что, несмотря на потери, РФ продолжает использовать "мясные" атаки. Фитьо пояснил, что есть участки фронта, где пехота не может приблизиться, поэтому противник более активно применяет технику, которую также ликвидируют украинские военные.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее повидолял Главред, командир восточной группировки генерал Александр Сырский отметил, что Россия продолжает наступление одновременно на нескольких восточных направлениях. Несмотря на значительные потери, россияне атакуют ВСУ в районе Купянска.

В то же время, в ГУР отмечают, что спецслужбы России уже интенсивно готовятся к проведению зимних атак. Оккупанты активно собирают информацию о военных и критических объектах инфраструктуры с помощью коллаборантов.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин подчеркнул, что на Бахмутском направлении вражеские силы активизировали штурмовые операции в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

20:39 Синоптик
Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:42 Украина
"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

19:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:40

Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

21:40

Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

21:39

В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

21:17

Никита Добрынин "засветил" свою девушку

21:03

Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
20:56

Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

20:40

Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

20:39

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

20:33

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

Реклама
20:23

Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

20:21

Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

20:06

В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

19:47

Сильнейший ритуал мольфара: как избавиться от постоянной усталости и бессилияВидео

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

19:06

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

18:46

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

Реклама
18:32

На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

18:10

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

17:58

Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть - WP "слило" подробности

17:53

Звезда "Домика на счастье" сменила имя и раскрыла причину этого решения

17:43

Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

17:38

Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

17:30

Военную помощь Украине прекратят: Словакия сообщила НАТО о решении

17:19

РФ готовит "бронекулак" и нацелилась на захват двух городов: где ждать штурма

17:18

Неутешительный прогноз: The Economist рассказали, сколько продлится война в Украине

17:10

В ЕС дали заднюю: Кулеба рассказал, почему Украина не получит миллион снарядов

17:07

Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: Минобороны назвало виновных в трагедии

17:04

Пародирует Пугачеву и Распутину: СМИ рассказали, как Лорак стала "клоунессой" у Пескова

17:03

Пройти дома 5000 шагов – легко: как похудеть с помощью ходьбыВидео

16:32

Невероятная оптическая иллюзия для избранных: единицы могут найти кошку в саду

16:31

Почему кот высовывает язык: причины, о которых вы не задумывались

16:12

Внедорожник для спецзаданий - "Украинская команда" передала очередной автомобиль разведчикам

16:08

"Лады" кончились, берите холодильник: в "ЛНР" опозорились подачками семьям боевиковВидео

16:05

Колонны техники взорвали: в ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой

16:00

"Русская водка - что ты натворила": путинистка Цыганова с мужем поехала на Донбасс

15:59

Что нельзя делать 16 ноября: названы вещи, которые в этот день притянут проблемы

Реклама
15:55

Ботинки - за час, кроссовки - за 10 минут: как быстро высушить обувь

15:48

Чем нельзя протирать монитор: останутся разводы и царапины

15:40

В составе ВСУ появилась рота ударных БпЛА "Фаворит"Фото

15:29

В Украине зимой рекордно подорожают популярные продукты: цена вырастет на 50%

15:28

Почему пальмовое масло так вредно: стоит знать 2 главные причины

15:17

Проклятие "Эйфории": внезапно умер продюсер сериала Кевин Турен

15:15

"У нас перебита логистика": роспропаганда истерит из-за неудач РФ на левом берегу ДнепраВидео

15:14

Черноморский флот бежит из Крыма: в НАТО признали эффективность ударов Сил обороны

15:14

Эксперт рассказал, что миру следует ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

14:46

"Бывших коммунистов не бывает": во Львове взбунтовались против Фарион

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять