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Статус "ребенок войны": как получить соцвыплаты и что нужно знать

Руслана Заклинская
10 ноября 2023, 14:42
Дети, ставшие жертвами войны, могут рассчитывать не только на финансовую помощь, но и на ряд льгот.
Статус 'ребенок войны': как получить соцвыплаты и что нужно знать
Какие льготы имеют дети, пострадавшие от войны / Фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Несовершеннолетние, ставшие жертвами войны, могут рассчитывать не только на финансовую помощь, но и на льготы на местном уровне. Сейчас законодательство не содержит четких оснований для присвоения статуса "ребенок войны", но в соответствии с Постановлением КМУ № 268" Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", этот статус может предоставляться детям, которые на момент проведения антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18 лет.

На получение статуса имеют право те, кто:

  • Получил ранения, контузии или увечья.
  • Стал жертвой физического или сексуального насилия.
  • Был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины.
  • Привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований.
  • Незаконно удерживался, включая плен.
  • Подвергся психологическому насилию.

Важно, что последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка может быть одно, несколько или все обстоятельства. При предоставлении статуса "ребенок войны" заявителем определяется и указывается то обстоятельство, которое оказало наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие именно этого ребенка.

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Для получения статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий" нужно обратиться в органы попечительства по месту регистрации или фактического проживания. Подать заявление могут родители, родственники, опекуны или попечители до 14 лет. С 14 лет ребенок имеет право самостоятельно обращаться в органы. Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней комиссией по вопросам защиты прав ребенка.

Какие документры нужны для получения статуса

Чтобы получить статус вместе с заявлением следует предоставить копии документов:

  • свидетельство о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (если ребенок постоянно проживает или находится в учреждении здравоохранения, учреждении образования или другом детском учреждении-документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;
  • справка о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме книжечки (при наличии);
  • паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
  • выписка из Реестра территориальной общины (в случае наличия).

К заявлению также могут прилагаться документы ребенка, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса, такие как медицинские документы, заявления о совершении в отношении ребенка правонарушения, материалы уголовных производств, выводы экспертиз.

Какие льготы и выплаты имеют дети с этим статусом

После получения статуса, граждане получают доступ к различным льготам и выплатам, предусмотренным для внутренне перемещенных лиц. Государство также гарантирует финансовую поддержку для получения образования и предоставляет средства на проживание.

Также, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", дети, имеющие статус пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях, независимо от их подчинения, типа и формы собственности.

Кроме того, существуют благотворительные фонды и организации, которые оказывают финансовую помощь детям, потерявшим дом или родных из-за войны. В частности фонды "ДЕТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Детские городки Украина", "Пострадавшие Дети Войны", среди других. Эти фонды обычно функционируют за счет взносов неравнодушных граждан и такие дети могут подавать заявки на получение помощи.

Напомним, начала свое действие программа финансовой помощи от УВКБ ООН для украинцев. По информации, обнародованной в Telegram-канале "помощь УВКБ ООН в Сумской области", граждане могут рассчитывать на получение материальной помощи в размере более 5 тысяч гривен ежемесячно.

Как ранее сообщал Главред, в Украине увеличили размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Размер пособия теперь составляет 3600 гривен в месяц для каждого члена семьи, что является увеличением по сравнению с предыдущим размером в 2200 гривен в месяц.

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