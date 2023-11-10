Статус 'ребенок войны': как получить соцвыплаты и что нужно знать

Несовершеннолетние, ставшие жертвами войны, могут рассчитывать не только на финансовую помощь, но и на льготы на местном уровне. Сейчас законодательство не содержит четких оснований для присвоения статуса "ребенок войны", но в соответствии с Постановлением КМУ № 268" Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", этот статус может предоставляться детям, которые на момент проведения антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18 лет.
На получение статуса имеют право те, кто:
- Получил ранения, контузии или увечья.
- Стал жертвой физического или сексуального насилия.
- Был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины.
- Привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований.
- Незаконно удерживался, включая плен.
- Подвергся психологическому насилию.
Важно, что последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка может быть одно, несколько или все обстоятельства. При предоставлении статуса "ребенок войны" заявителем определяется и указывается то обстоятельство, которое оказало наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие именно этого ребенка.
Для получения статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий" нужно обратиться в органы попечительства по месту регистрации или фактического проживания. Подать заявление могут родители, родственники, опекуны или попечители до 14 лет. С 14 лет ребенок имеет право самостоятельно обращаться в органы. Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней комиссией по вопросам защиты прав ребенка.
Какие документры нужны для получения статуса
Чтобы получить статус вместе с заявлением следует предоставить копии документов:
- свидетельство о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (если ребенок постоянно проживает или находится в учреждении здравоохранения, учреждении образования или другом детском учреждении-документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;
- справка о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
- паспорт гражданина Украины, изготовленный в форме книжечки (при наличии);
- паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
- выписка из Реестра территориальной общины (в случае наличия).
К заявлению также могут прилагаться документы ребенка, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения статуса, такие как медицинские документы, заявления о совершении в отношении ребенка правонарушения, материалы уголовных производств, выводы экспертиз.
Какие льготы и выплаты имеют дети с этим статусом
После получения статуса, граждане получают доступ к различным льготам и выплатам, предусмотренным для внутренне перемещенных лиц. Государство также гарантирует финансовую поддержку для получения образования и предоставляет средства на проживание.
Также, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", дети, имеющие статус пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях, независимо от их подчинения, типа и формы собственности.
Кроме того, существуют благотворительные фонды и организации, которые оказывают финансовую помощь детям, потерявшим дом или родных из-за войны. В частности фонды "ДЕТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Детские городки Украина", "Пострадавшие Дети Войны", среди других. Эти фонды обычно функционируют за счет взносов неравнодушных граждан и такие дети могут подавать заявки на получение помощи.
Напомним, начала свое действие программа финансовой помощи от УВКБ ООН для украинцев. По информации, обнародованной в Telegram-канале "помощь УВКБ ООН в Сумской области", граждане могут рассчитывать на получение материальной помощи в размере более 5 тысяч гривен ежемесячно.
Как ранее сообщал Главред, в Украине увеличили размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Размер пособия теперь составляет 3600 гривен в месяц для каждого члена семьи, что является увеличением по сравнению с предыдущим размером в 2200 гривен в месяц.
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