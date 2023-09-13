Кто из украинцев может получить денежную помощь до 3,1 тыс. грн: до какого числа нужно успеть

В Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветеранов войны, которые приобрели этот статус до 24 августа, все же могут оформить помощь.

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Размер выплат составляет от 450 до 3,1 тыс. грн / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветеранов войны, которые приобрели этот статус до 24 августа, в случае, если они вовремя не получили выплаты ко Дню Независимости Украины, могут оформить помощь до 1 октября 2023 года. Об этом говорится в заявлении Министерства по делам ветеранов.

За получением помощи следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) до 1 ноября.

В Минветеранов отдельно сообщили, что лицам, которые не являющимся пенсионерами и/или не состоящим на службе, разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается за их личным обращением в территориальные органы ПФУ по зарегистрированному месту жительства (нахождение) либо в ЦНАП и данных о текущем счете, который был открыт в уполномоченном на то банке.

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Кроме того, говорят чиновники, если человеку до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовой денежной выплаты ко Дню Независимости, нужно обратиться до 1 ноября в органы ПФУ либо Центр предоставления административных услуг, пояснили в Минветеранов. Размер выплат составляет от 450 до 3100 гривен.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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