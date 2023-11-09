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Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку

Руслана Заклинская
9 ноября 2023, 11:36
В Украине начинается программа финансовой помощи, которая может составлять более 5000 гривен ежемесячно для определенных групп граждан.
Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку
Украинцам оказывают новую денежную помощь от ООН / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, RFE/ RL

Украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь в размере более 5 тысяч гривен ежемесячно, благодаря программе, которую запускает УВКБ ООН. Об этом сообщил Telegram-канал "Помощь УВКБ ООН в Сумской области".

Согласно опубликованной информации, до 10 ноября будет действовать мобильная бригада БФ "Право на защиту", которая будет принимать заявки от жителей Сумской области на получение материальной помощи от УВКБ ООН для переселенцев и лиц, пострадавших в результате боевых действий.

Эта помощь предоставляется лицам, которые ранее не получали льгот от международных организаций. Кроме этого, среднемесячный доход семьи не должен превышать 5400 гривен на одного человека. В результате этого программа может предоставлять 3600 гривен на человека семьям, подавшим заявки после 1 октября, а также 2220 гривен на человека для подготовки к зимнему периоду до конца года.

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Программа предназначена для таких категорий лиц:

  • Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть свои дома с началом российского вторжения;
  • Лица, пострадавшие в результате боевых действий на территории Сумской области;
  • Лица, вернувшиеся домой после вынужденного переезда из-за военных действий.

Указанные суммы предназначены для семей, отвечающих определенным критериям уязвимости, таких как одинокие родители, семьи с несовершеннолетними детьми и членами семьи пожилого возраста, семьи, воспитывающие приемных детей, а также семьи, опекающие лиц с особыми потребностями.

Для получения финансовой помощи от УВКБ ООН граждане должны обращаться в пункт сбора данных Фонда по адресу: г. Конотоп, ул. Богдана Хмельницкого, 24, в последующие дни и времена:

8 ноября-с 11:00 до 18: 00;

9 ноября - с 9:00 до 18:00;

10 ноября - с 9:00 до 16:00.

Чтобы получить финансовую помощь от ООН нужно лично обратиться по вышеуказанному адресу с паспортом, идентификационным номером, банковскими реквизитами, документами о рождении или опеке над детьми, справкой или медицинской информацией, если лицо имеет инвалидность или хронические заболевания.

Отмечается, что все члены семьи должны присутствовать при подаче заявки. Для маломобильных групп населения возможна регистрация по оригиналам документов при наличии медицинского подтверждения состояния здоровья.

Другие виды помощи украинцам

Напомним, Кабмин вскоре запустит эксперимент, направленный на обеспечение граждан дополнительными дровами для отопления. Среди мероприятий — увеличение субсидий на приобретение твердого печного топлива более чем вдвое, что составит 16,2 тысяч гривен в год для каждой семьи. правительство таким образом предоставляет населению возможность отопления в случаях, когда газификация невозможна.

Также с 1 октября Эстонский совет по делам беженцев расширил помощь, которую предоставляет уязвимым слоям населения Украины. Теперь каждый член семьи может получить 3,600 гривен, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими выплатами, которые составляли 2,220 гривен. Эта инициатива направлена на облегчение финансового состояния и улучшение условий жизни украинских граждан, особенно тех, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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