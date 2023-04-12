Новая денежная помощь из Европы: как получить 6,6 тысячи гривен

Французская организация ACTED возобновила оказание помощи украинцам пострадавшим от войны - получить можно 6660 грн.

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Как получить 6,6 тысячи гривен - детальная инструкция / коллаж УНИАН

У многих украинцев есть возможность получить денежную помощь от международных благотворительных организаций. Речь идет о помощи в размере 6660 гривен (по 2220 гривен на каждого члена семьи) от французской организации ACTED, сообщает портал "Технофан".

Известно, что на такого рода материальную помощь могут рассчитывать переселенцы из наиболее пострадавших от русско-украинской войны областей — Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской.

Организация предоставляет 2220 гривен на каждого человека в семье. Сумма будет выплачена одним платежом сразу за три месяца. Получить помощь можно через отделения "Ощадбанка", "Укрпочты" или карту "Ощадбанка".

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Кроме того, на помощь могут претендовать такие категории граждан:

одинокие матери или родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

люди в возрасте от 60 лет;

семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами, а также с маломобильными людьми, которые нуждаются в уходе;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью либо частично оказалось повреждено жилье.

Для регистрации необходимо иметь документы всех членов семьи:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты "Ощадбанка".

Также сообщается, что заявка рассматривается на протяжении месяца. Сразу после этого на указанный в документах телефон придет SMS-сообщение с подтверждением либо отказом в помощи. Деньги будут переводиться на банковскую карту. Кроме того, ее можно получить в "Ощадбанке" или "Укрпочте".

Подать заявку на финансовую поддержку можно по телефону: 0800 33 69 36.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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