Украинцам выплатят по 6600 грн междунарожной помощи: кто имеет право/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com/

Приблизительно 28 тысяч украинцев получат денежные выплаты от двух международных организаций – Норвежского совета по делам беженцев и Обособленного подразделения международной федерации Handicap в Украине. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

По словам чиновников, речь идет о выплате 6600 гривен одним платежом (по 2200 гривен за три месяца).

Ведомство уже передало организациям списки получателей, которые оставляли заявления на платформе єДопомога. Минсоцполитики проверило заявителей и определило тех, кто отвечает таким критериям международных организаций:

Норвежский совет по делам беженцев

лица с инвалидностью, зарегистрированные во Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 6 тысяч человек;

одинокие родители, зарегистрированные в Харьковской, Львовской, Тернопольской или Закарпатской областях – 4 128 человек;

лица с местом регистрации на временно оккупированной территории – 15 тысяч человек.

Обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине

лица с инвалидностью в Черновицкой области – 1500 человек;

пенсионеры с пенсией менее 3000 гривен – 1500 человек.

После передачи списков международные организации проводят дополнительную проверку выплат. В частности, потенциальных получателей проверят на участие в других программах помощи. Дело в том, что оформить выплату 6600 гривен можно один раз и только в одной международной организации.

Помощь Украине

ЕС 24 мая одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евро.

Отмечается, что из четвертого транша 490 миллионов евро будут направлены на поставку военного оборудования согласно заявкам украинского правительства. Оставшиеся 10 миллионов евро потратят на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Напомним, предыдущие несколько траншей в ЕС утвердили 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

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