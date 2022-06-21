Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк: кто имеет право на деньги

Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины, которые предоставили кров беженцам, могут получить от государства выплаты ‒ в размере 450 гривен в месяц за каждого человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного ПриватБанка.

"Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутри перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения по программе "Прихисток" через платежную систему PrivatMoney", – говорится в сообщении.

Какой размер компенсации за беженцев?

Сумма просчитана в формате 14,77 грн за человека на сутки. Средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney. Но, главное условие ‒ чтобы хозяева при этом не брали деньги с переселенцев за проживание.

Как получить компенсацию?

Зарегистрировать свое жилье на сайте: https://prykhystok.gov.ua/, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, которые удостоверяют их личности.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

Позднее украинский лидер заявил что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. По его словам, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а также в "Дие".

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