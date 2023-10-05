По 3,6 тысячи грн для украинцев: как оформить помощь

С 1 октября Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать уязвимым слоям населения Украины помощь в 3600 грн для каждого члена семьи.

https://glavred.info/economics/po-3-6-tysyachi-grn-dlya-ukraincev-kak-oformit-pomoshch-10505887.html Ссылка скопирована

Люди из нескольких регионов Украины могут получить по 3,6 тысячи грн / коллаж Главред, фото УНИАН

С 1 октября нынешнего года Эстонский совет по делам беженцев оказывает уязвимым слоям населения Украины помощь в размере 3,6 тысячи грн для каждого члена семьи. Об этом говорится в заявлении организации.

Ранее, к слову, размер выплат составлял 2,22 тысячи грн.

Помощь оказывается жителям таких областей Украины:

видео дня

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Для оформления выплат необходимо обратиться по номеру: 0-671-052-803. Во время звонка команда организации оценит уязвимость положение абонента, и, если обращение будет предварительно одобрено, специалист добавит номер его телефона в базу данных.

Если люди проживают на временно оккупированных (после 24 февраля 2022 года) или недавно деоккупированных (не ранее чем за два месяца до даты обращения) территориях, то они можете заполнить онлайн-форму.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.