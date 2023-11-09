Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

: В Украине правительство запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами.

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Предельный размер субсидии на дрова вырастет более чем вдвое / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине Кабмин в скором времени запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению граждан дровами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"При поддержке партнеров сегодня запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами. Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тысячи грн в год для одной семьи (ранее было 7 тысяч)", – сказал он.

К примеру, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем в два раза – до 16,2 тысячи грн в год для семьи.

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Кроме того ‒ руководитель Кабмина добавил ‒ правительство предоставляет таким образом людям ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещение газом.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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