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Украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи: кто имеет право

Дмитрий Видоменко
1 мая 2023, 09:32 обновлено 1 мая, 09:38
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Часть украинцев с 1 мая смогут получить единовременную денежную помощь. Ее размер будет колебаться от 200 тысяч до 1 млн грн.
Банкомат, купюры
Банкомат и купюры / коллаж фото УНИАН

Некоторые украинцы теперь смогут получить единовременную денежную помощь, размер которой будет колебаться от 200 тысяч до 1 млн грн. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая.

Согласно документу, на такую компенсацию имеют право люди, которые получили ранения во время исполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий.

В первую очередь это:

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  • работники объектов критической инфраструктуры;
  • госслужащие и должностные лица местного самоуправления.

При этом в случае гибели таких людей единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью назначается и выплачивается членам их семей. К ним, как сообщается в законе, относятся:

  • родители – если они до достижения погибшим (умершим) совершеннолетия не были лишены по отношению к нему родительских прав;
  • один из супругов, который не женился вторично;
  • малолетние и/или несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в образовательных учреждениях разного уровня (но строго до 23 лет);
  • совершеннолетние дети, у которых нет и не было своих семей;
  • совершеннолетние дети, у которых есть семьи, но которые получили инвалидность до достижения совершеннолетия;
  • иждивенцы погибшего, которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Какой будет денежная помощь

Согласно документу, единоразовая денежная помощь за вред жизни и здоровью лицам с инвалидностью I группы устанавливается в размере 800 тыс. грн.

И, кроме того:

  • лицам с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;
  • в случае гибели (смерти) – 1 млн грн.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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