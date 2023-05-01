Украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи: кто имеет право

Некоторые украинцы теперь смогут получить единовременную денежную помощь, размер которой будет колебаться от 200 тысяч до 1 млн грн. Соответствующий закон вступил в силу 1 мая.
Согласно документу, на такую компенсацию имеют право люди, которые получили ранения во время исполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий.
В первую очередь это:
- работники объектов критической инфраструктуры;
- госслужащие и должностные лица местного самоуправления.
При этом в случае гибели таких людей единовременная денежная помощь за вред жизни и здоровью назначается и выплачивается членам их семей. К ним, как сообщается в законе, относятся:
- родители – если они до достижения погибшим (умершим) совершеннолетия не были лишены по отношению к нему родительских прав;
- один из супругов, который не женился вторично;
- малолетние и/или несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в образовательных учреждениях разного уровня (но строго до 23 лет);
- совершеннолетние дети, у которых нет и не было своих семей;
- совершеннолетние дети, у которых есть семьи, но которые получили инвалидность до достижения совершеннолетия;
- иждивенцы погибшего, которым в связи с этим выплачивается пенсия.
Какой будет денежная помощь
Согласно документу, единоразовая денежная помощь за вред жизни и здоровью лицам с инвалидностью I группы устанавливается в размере 800 тыс. грн.
И, кроме того:
- лицам с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;
- лицам с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;
- в случае гибели (смерти) – 1 млн грн.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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