Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

Правительство должно изменить бюджет, чтобы избежать риска задержки выплат военным.

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Минфин обеспечит своевременные выплаты для военных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о главном:

Минфин заявил о бесперебойности выплат военным в 2025 году

Правительство должно изменить бюджет до августа, чтобы избежать финансовых проблем

Министерство финансов Украины заверило, что все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме уже более трех лет полномасштабной войны. В ведомстве отмечают, что ситуация не изменится и в дальнейшем.

"Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", - говорится в заявлении пресс-службы Минфина. видео дня

Недавно в медиа появились слухи, что государство может не обеспечить военных денежными выплатами на конец года, если правительство не увеличит расходы на оборону на 200 млрд гривен.

Как сообщает "Экономическая правда", существует вероятность, что Министерство обороны может исчерпать бюджет на последние месяцы года, создавая риск для финансирования выплат. Однако, во избежание такого сценария правительство и парламент должны внести изменения в бюджет уже в августе, чтобы в сентябре иметь достаточно средств для выполнения обязательств перед военными.

Сейчас заработная плата курсанта, который попал из ТЦК в учебный центр, составляет 20 тыс. грн, а инструкторы - до 30 тыс. грн. В Генеральном штабе ВСУ уже ищут возможности для повышения зарплат инструкторов и предоставления им социального пакета.

Кроме того, правительство недавно расширило программу краткосрочных контрактов с ВСУ для граждан до 25 лет, распространив ее на представителей Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Единовременные денежные вознаграждения также предусматриваются за участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины, а также в зонах между позициями сил обороны и войск РФ.

За два месяца Украина потратила на оборону более 336 млрд грн, что составляет 62,5% всех бюджетных расходов за этот период, которые в целом составили 538,2 млрд грн.

Другие экономические события

Напомним, как сообщал Главред, с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет проведение автоматического перерасчета выплат тем пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета продолжали работать и приобрели 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта.

Также в Украине по-новому будут оплачиваться больничные. С 4 апреля застрахованным лицам, в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора, предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по основному месту работы или по месту работы по совместительству.

Кроме этого, украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами, планируют повысить выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который расширяет право на доплаты для ВПЛ, проживающих в горных регионах.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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