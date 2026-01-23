Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

Кратко:
- В ближайшие недели дизель и бензин подорожают
- Цены могут подняться на 2 гривни
- Это произойдет из-за того, что новые партии топлива дороже предыдущих
Стоимость топлива на украинских АЗС в ближайшую неделю-две вырастет на 2 гривни. Об этом заявил основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.
По его словам, запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января - на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы.
Кроме того, он добавил, что заявление первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.
"И выгребли все активно заправки. Дефицита не произошло, но запасы хорошо подъели, поэтому пришлось срочно закупать новые партии", - пояснил эксперт.
Льоушкин говорит, что новые партии топлива дороже предыдущих из-за дополнительной наценки поставщиков за срочность. Также из-за морозов выросла закупка более дорогого дизельного топлива с "арктическими" присадками.
"Топливные трейдеры также хотят дополнительно подзаработать, рассчитывая на дальнейший рост цен на нефть и высокий спрос на топливо для генераторов. Как результат, оптовая цена на дизель за последнюю неделю уже выросла на 2 гривни, достигнув 49 гривен за литр. Не стоит на месте и оптовая стоимость бензина", - подчеркнул он.
Кроме того, по его мнению, топливо дополнительно подорожает на гривну, поскольку оптовые продавцы хотят заложить в стоимость будущее возможное обесценивание гривни по отношению к иностранным валютам.
Почему топливо дорожает
Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривни по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.
По его словам, валютный фактор уже добавил к цене около гривни за литр, а глобальный рынок нефти — еще примерно полторы.
Цены на топливо — последние новости
Как сообщал Главред, в НБУ говорили, что в Украине ожидается существенный рост цен на топливо. Это произойдет из-за новых акцизов, которые вступили в силу 1 января 2026 года. Кроме того, повышение акцизов спровоцирует рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.
Также сообщалось, что обстрелы моста на трассе Одесса-Рени могут заблокировать до 60% импорта топлива в Украину, а цены на бензин пойдут вверх.
О персоне: Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.
