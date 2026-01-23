Бензин и дизель в Украине стремительно подорожают: когда цены на АЗС пойдут вверх

Эксперт подчеркнул, что оптовая стоимость бензина и дизельного топлива не стоит на месте.

https://glavred.info/economics/benzin-i-dizel-v-ukraine-stremitelno-podorozhayut-kogda-ceny-na-azs-poydut-vverh-10734917.html Ссылка скопирована

Подорожание топлива в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В ближайшие недели дизель и бензин подорожают

Цены могут подняться на 2 гривни

Это произойдет из-за того, что новые партии топлива дороже предыдущих

Стоимость топлива на украинских АЗС в ближайшую неделю-две вырастет на 2 гривни. Об этом заявил основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января - на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы.

видео дня

Кроме того, он добавил, что заявление первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.

"И выгребли все активно заправки. Дефицита не произошло, но запасы хорошо подъели, поэтому пришлось срочно закупать новые партии", - пояснил эксперт.

Льоушкин говорит, что новые партии топлива дороже предыдущих из-за дополнительной наценки поставщиков за срочность. Также из-за морозов выросла закупка более дорогого дизельного топлива с "арктическими" присадками.

"Топливные трейдеры также хотят дополнительно подзаработать, рассчитывая на дальнейший рост цен на нефть и высокий спрос на топливо для генераторов. Как результат, оптовая цена на дизель за последнюю неделю уже выросла на 2 гривни, достигнув 49 гривен за литр. Не стоит на месте и оптовая стоимость бензина", - подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, топливо дополнительно подорожает на гривну, поскольку оптовые продавцы хотят заложить в стоимость будущее возможное обесценивание гривни по отношению к иностранным валютам.

Почему топливо дорожает

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривни по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

По его словам, валютный фактор уже добавил к цене около гривни за литр, а глобальный рынок нефти — еще примерно полторы.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, в НБУ говорили, что в Украине ожидается существенный рост цен на топливо. Это произойдет из-за новых акцизов, которые вступили в силу 1 января 2026 года. Кроме того, повышение акцизов спровоцирует рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.

Также сообщалось, что обстрелы моста на трассе Одесса-Рени могут заблокировать до 60% импорта топлива в Украину, а цены на бензин пойдут вверх.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред