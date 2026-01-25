Укр
Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

Алексей Тесля
25 января 2026, 17:31
Переговоры идут о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО.
Главное:

  • Речь шла о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО
  • Российская сторона ссылается на некие закрытые договорённости

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины.

Как пишет The New York Times, в числе предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

По данным источников издания, речь шла о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО. Такой подход, по мнению украинской и американской сторон, мог бы снизить напряжённость и одновременно обойти принципиальное неприятие Альянса со стороны Кремля.

Москва, однако, заняла максимально жёсткую линию. Российскую делегацию представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, и её позиция сводилась к одному требованию — полному выводу украинских сил с Донетчины без каких-либо промежуточных решений.

В обоснование своих требований российская сторона ссылается на некие закрытые договорённости, которые, как утверждается, были достигнуты летом прошлого года на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По версии Москвы, эти договорённости предполагают переход под контроль РФ всей территории региона, включая районы, которые на данный момент остаются под контролем Украины.

Как отмечает NYT, детали так называемого "аляскинского соглашения" официально не публиковались, однако Россия использует его как аргумент для отказа от любых компромиссных форматов и международных инициатив.

Мирный план США из 20 пунктов
Экс-генсек НАТО о мирных переговорах

Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война против Украины перешла в фазу долгого истощения, и в Кремле это хорошо понимают. Он подчеркнул, что готовность Владимира Путина к мирному диалогу возможна лишь при дальнейшем единстве и постоянной поддержке Украины со стороны Запада.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

