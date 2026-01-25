Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

Переговоры идут о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО.

Речь шла о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО

Российская сторона ссылается на некие закрытые договорённости

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины.

Как пишет The New York Times, в числе предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

По данным источников издания, речь шла о создании зоны безопасности с участием миротворцев из стран, не входящих в НАТО. Такой подход, по мнению украинской и американской сторон, мог бы снизить напряжённость и одновременно обойти принципиальное неприятие Альянса со стороны Кремля.

Москва, однако, заняла максимально жёсткую линию. Российскую делегацию представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, и её позиция сводилась к одному требованию — полному выводу украинских сил с Донетчины без каких-либо промежуточных решений.

В обоснование своих требований российская сторона ссылается на некие закрытые договорённости, которые, как утверждается, были достигнуты летом прошлого года на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По версии Москвы, эти договорённости предполагают переход под контроль РФ всей территории региона, включая районы, которые на данный момент остаются под контролем Украины.

Как отмечает NYT, детали так называемого "аляскинского соглашения" официально не публиковались, однако Россия использует его как аргумент для отказа от любых компромиссных форматов и международных инициатив.

Экс-генсек НАТО о мирных переговорах

Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война против Украины перешла в фазу долгого истощения, и в Кремле это хорошо понимают. Он подчеркнул, что готовность Владимира Путина к мирному диалогу возможна лишь при дальнейшем единстве и постоянной поддержке Украины со стороны Запада.

Ранее появились детали переговоров с участием Украины и РФ. Украинская и российская делегации провели прямую встречу без представителей США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби. Президент Украины анонсировал продолжение трехсторонних встреч.

Как сообщал Главред, ранее завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

