Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

Дарья Пшеничник
25 января 2026, 07:58
50
Американские источники утверждают, что во время двусторонних и трехсторонних диалогов "обсуждали все" и "никто не уклонялся от обсуждения ни одного вопроса".
Путин Зеленский
В США считают, что продвинулись "очень близко" к встрече Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Владимир Зеленский/Telegram

Основное:

  • Переговоры в Абу-Даби показали заметный прогресс
  • США заявляют о близости встречи Зеленского и Путина
  • Украина сохраняет осторожность и не делает выводов

Переговоры между делегациями США, Украины и России, состоявшиеся в Абу-Даби, продемонстрировали неожиданно высокий уровень прогресса. Об этом сообщили американские чиновники, на которых ссылается Axios. По их оценкам, участники диалога впервые за долгое время подошли вплотную к потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, хотя окончательных решений пока нет.

Один из представителей США охарактеризовал ситуацию как "очень близкую" к прямому контакту двух президентов. По его словам, во время двусторонних и трехсторонних раундов стороны не избегали ни одной темы, а атмосфера была "неожиданно конструктивной". Чиновник отметил, что участники демонстрировали готовность искать решение без давления или подсказок, сохраняя взаимное уважение.

видео дня

Американские источники также обратили внимание на символический момент: в конце второго дня переговоров все три делегации сели за совместный обед. Один из собеседников описал атмосферу как "почти дружескую", что, по его словам, вселило осторожный оптимизм относительно дальнейшего прогресса.

Украинская сторона, впрочем, сохраняет сдержанность. Представитель Киева подтвердил, что определенные сдвиги есть, но подчеркнул: ключевой вопрос — готов ли Путин действительно завершить войну и предоставит ли своим переговорщикам реальные полномочия для принятия решений. "Пока слишком рано делать выводы", — подчеркнул украинский чиновник.

Переговоры о прекращении войны в Украине — мнение экс-генерального секретаря НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нынешний этап войны в Украине носит затяжной, изнурительный характер, и в России это осознают. По его словам, Владимир Путин может пойти на переговоры о мире при условии сохранения устойчивой поддержки Украины со стороны западных стран.

О чем свидетельствует динамика переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны продолжаются и пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности выйти из процесса.

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о постепенном приближении войны к сценарию замораживания боевых действий. В то же время роль Европы в этом процессе уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - отметил Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - главное

Как сообщал Главред, на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23 января обсуждались условия завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России прекратить агрессию.

По итогам первого дня компромисса достичь не удалось. Обсуждались территориальные вопросы, однако результата нет, что подтвердил массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия настаивает на уступках и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

В субботу, 24 января, завершился второй раунд переговоров, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал встречу как "позитивную" и "конструктивную".

Впоследствии президент Зеленский заявил, что двухдневные трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ прошли конструктивно. Обсуждались параметры завершения войны. По его словам, стороны договорились доложить лидерам и подготовить следующие встречи.

Стоит также ознакомиться:

Об источнике: Axios

Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский ОАЭ Владимир Путин мирные переговоры Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

07:58Война
Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

23:00Украина
Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

Последние новости

08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

Реклама
02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

Реклама
19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

17:25

Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

17:02

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

Реклама
15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

14:49

Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессииФото

14:26

Отключений света на Полтавщине станет меньше, но есть условие: прогноз эксперта

14:11

Опасен ли включенный обогреватель ночью: главные риски для дома и здоровья

14:00

Аварийные отключения внезапно накрыли области Украины: где пропал свет

13:29

Как не попасть в аварию зимой: инструктор назвал пять популярных ошибок

13:10

"Ракеты поразили и сам переговорный стол": Сибига - об обстреле на фоне встречи с РФ

13:06

В обменники спешить не стоит: прогноз курса доллара и евро до конца января

11:58

Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять