В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

Американские источники утверждают, что во время двусторонних и трехсторонних диалогов "обсуждали все" и "никто не уклонялся от обсуждения ни одного вопроса".

Основное:

Переговоры в Абу-Даби показали заметный прогресс

США заявляют о близости встречи Зеленского и Путина

Украина сохраняет осторожность и не делает выводов

Переговоры между делегациями США, Украины и России, состоявшиеся в Абу-Даби, продемонстрировали неожиданно высокий уровень прогресса. Об этом сообщили американские чиновники, на которых ссылается Axios. По их оценкам, участники диалога впервые за долгое время подошли вплотную к потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, хотя окончательных решений пока нет.

Один из представителей США охарактеризовал ситуацию как "очень близкую" к прямому контакту двух президентов. По его словам, во время двусторонних и трехсторонних раундов стороны не избегали ни одной темы, а атмосфера была "неожиданно конструктивной". Чиновник отметил, что участники демонстрировали готовность искать решение без давления или подсказок, сохраняя взаимное уважение.

Американские источники также обратили внимание на символический момент: в конце второго дня переговоров все три делегации сели за совместный обед. Один из собеседников описал атмосферу как "почти дружескую", что, по его словам, вселило осторожный оптимизм относительно дальнейшего прогресса.

Украинская сторона, впрочем, сохраняет сдержанность. Представитель Киева подтвердил, что определенные сдвиги есть, но подчеркнул: ключевой вопрос — готов ли Путин действительно завершить войну и предоставит ли своим переговорщикам реальные полномочия для принятия решений. "Пока слишком рано делать выводы", — подчеркнул украинский чиновник.

Переговоры о прекращении войны в Украине — мнение экс-генерального секретаря НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нынешний этап войны в Украине носит затяжной, изнурительный характер, и в России это осознают. По его словам, Владимир Путин может пойти на переговоры о мире при условии сохранения устойчивой поддержки Украины со стороны западных стран.

О чем свидетельствует динамика переговоров - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о завершении войны продолжаются и пока ни одна из сторон не демонстрирует готовности выйти из процесса.

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о постепенном приближении войны к сценарию замораживания боевых действий. В то же время роль Европы в этом процессе уменьшается.

"Европа также хочет участвовать в этом, но она, к сожалению, стала второстепенным участником. Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - отметил Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - главное

Как сообщал Главред, на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 23 января обсуждались условия завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России прекратить агрессию.

По итогам первого дня компромисса достичь не удалось. Обсуждались территориальные вопросы, однако результата нет, что подтвердил массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия настаивает на уступках и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

В субботу, 24 января, завершился второй раунд переговоров, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал встречу как "позитивную" и "конструктивную".

Впоследствии президент Зеленский заявил, что двухдневные трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ прошли конструктивно. Обсуждались параметры завершения войны. По его словам, стороны договорились доложить лидерам и подготовить следующие встречи.

