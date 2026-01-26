Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

Американские чиновники считают, что передача ракет окажет огромное давление на Путина.

Главное:

Гегсета призвали рассмотреть передачу Украине Tomahawk

Некоторые чиновники считают, что Tomahawk могут убедить РФ согласиться на мир

Не все американские чиновники поддерживают идею передачи американских ракет Киеву

Украина стремится получить от США крылатые ракеты Tomahawk, чтобы более эффективно давить на страну-агрессора Россию, если мирные переговоры будут сорваны.

Об этом пишет Kyiv Post. По данным издания, в США есть небольшая, но все более влиятельная группа, которая инициирует передачу Украине этого американского оружия.

В центре этой инициативы находится президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Дэн Райс.

На этой неделе он провел встречу с министром обороны США Питом Хэгсеттом в Пентагоне, во время которой и призвал рассмотреть возможность поставки Украине ограниченного количества ракет Tomahawk с использованием наземной мобильной системы запуска.

При каком условии Трамп может одобрить предоставление Украине Tomahawk

Райс считает, что американский президент Дональд Трамп действительно может поддержать идею поставок Украине Tomahawk, но только если Россия откажется от мира.

"Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, по моему мнению, существует высокая вероятность того, что президент Трамп одобрит использование Tomahawk", – подчеркнул Райс.

Издание отмечает, что, несмотря на убеждение Райса, внутри администрации Трампа нет общей позиции. В то время как часть чиновников считает, что американские ракеты действительно могут стать рычагом влияния на Россию в переговорном процессе, другие опасаются, что передача Tomahawk наоборот сорвет дипломатические усилия.

Почему США могут предоставить Украине Tomahawk – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и общественного деятеля Виктора Андрусива, когда доходы российских нефтяных компаний падают, доходы компаний США и ЕС растут. Причин этому две: наши удары по перерабатывающим заводам РФ и санкции Трампа.

Именно эти данные являются лучшей аргументацией, почему Украине нужно дать Tomahawk. Ведь благодаря этому мы еще больше вынесем заводы нефтепереработки и еще больше доходов будет у западных компаний.

Передача Украине Tomahawk - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце октября 2025 года якобы Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

После этого Владимир Зеленский заявил, что в Украине все-таки могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. Он отметил, что ВСУ никогда не использовали для ударов по РФ дальнобойное оружие, предоставленное США.

Накануне стало известно, что Егор Чернев также считает, что Украина все еще может получить дальнобойные ракеты американского производства типа Tomahawk. Это произойдет, если санкции против России не сработают.

