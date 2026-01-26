Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

В Полтаве и области вводят почасовые отключения света объемом от 4 до 4,5 очередей.

Как в Полтаве и области будут отключать свет 27 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Полтавской области 27 января вводят графики почасовых отключений

В течение суток в области будут действовать отключения в разном объеме

Ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на вечер 26 января остается сложной, поэтому завтра, 27 января, в Полтаве и области будут введены графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в Полтаваоблэнерго. С 00:00 до 06:00 и с 22:00 до 23:59 в области будут действовать ограничения в объеме 4 очередей. А в период с 06:00 до 22:00 в Полтавской области вводят отключения в объеме 4,5 очередей.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключений для каждой очереди

1.1 очередь

00:00 - 03:30

06:00 - 11:00

12:00 - 17:00

18:00 - 22:30

1.2 очередь

00:00 - 04:00

06:30 - 11:30

12:30 - 17:30

18:30 - 23:00

2.1 очередь

00:00 - 05:30

07:00 - 12:00

13:00 - 18:00

19:00 - 23:30

2.2 очередь

00:30 - 06:00

07:30 - 12:30

13:30 - 18:30

19:30 - 00:00

3.1 очередь

01:00 - 07:00

08:00 - 13:00

14:00 - 19:00

20:00 - 00:00

3.2 очередь

01:30 - 07:30

08:30 - 13:30

14:30 - 19:30

20:30 - 00:00

4.1 очередь

00:00 - 00:30

02:00 - 08:00

09:00 - 14:00

15:00 - 20:00

21:00 - 00:00

4.2 очередь

00:00 - 01:00

02:30 - 08:30

09:30 - 14:30

15:30 - 20:30

21:30 - 00:00

5.1 очередь

00:00 - 01:30

03:00 - 09:00

10:00 - 15:00

16:00 - 21:00

22:00 - 00:00

5.2 очередь

00:00 - 02:00

03:30 - 09:30

10:30 - 15:30

16:30 - 21:30

22:30 - 00:00

6.1 очередь

00:00 - 02:30

05:00 - 10:00

11:00 - 16:00

17:00 - 22:00

23:00 - 00:00

6.2 очередь

00:00 - 03:00

05:30 - 10:30

11:30 - 16:30

17:30 - 22:30

23:30 - 00:00

Жители Полтавщины могут узнать точное время отключений для своего адреса на сайте Полтаваоблэнерго .

Расположение "Пунктов несокрушимости"

Кроме того, напоминаем, что в Полтаве и области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и информацию. Детали о расположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.

Когда в Украине улучшится ситуация со светом - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в Украине постепенно улучшается ситуация в энергосистеме на фоне потепления. В ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но стоит учитывать один нюанс.

Дело в том, что все зависит от фактора под названием "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.

Ранее президент Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.

Об источнике: Полтаваоблэнерго Полтаваоблэнерго - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43628 км электросетей, 10137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.

