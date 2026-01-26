Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

Главное:
- В Полтавской области 27 января вводят графики почасовых отключений
- В течение суток в области будут действовать отключения в разном объеме
Ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на вечер 26 января остается сложной, поэтому завтра, 27 января, в Полтаве и области будут введены графики почасовых отключений.
Об этом сообщили в Полтаваоблэнерго. С 00:00 до 06:00 и с 22:00 до 23:59 в области будут действовать ограничения в объеме 4 очередей. А в период с 06:00 до 22:00 в Полтавской области вводят отключения в объеме 4,5 очередей.
Графики отключений для каждой очереди
1.1 очередь
- 00:00 - 03:30
- 06:00 - 11:00
- 12:00 - 17:00
- 18:00 - 22:30
1.2 очередь
- 00:00 - 04:00
- 06:30 - 11:30
- 12:30 - 17:30
- 18:30 - 23:00
2.1 очередь
- 00:00 - 05:30
- 07:00 - 12:00
- 13:00 - 18:00
- 19:00 - 23:30
2.2 очередь
- 00:30 - 06:00
- 07:30 - 12:30
- 13:30 - 18:30
- 19:30 - 00:00
3.1 очередь
- 01:00 - 07:00
- 08:00 - 13:00
- 14:00 - 19:00
- 20:00 - 00:00
3.2 очередь
- 01:30 - 07:30
- 08:30 - 13:30
- 14:30 - 19:30
- 20:30 - 00:00
4.1 очередь
- 00:00 - 00:30
- 02:00 - 08:00
- 09:00 - 14:00
- 15:00 - 20:00
- 21:00 - 00:00
4.2 очередь
- 00:00 - 01:00
- 02:30 - 08:30
- 09:30 - 14:30
- 15:30 - 20:30
- 21:30 - 00:00
5.1 очередь
- 00:00 - 01:30
- 03:00 - 09:00
- 10:00 - 15:00
- 16:00 - 21:00
- 22:00 - 00:00
5.2 очередь
- 00:00 - 02:00
- 03:30 - 09:30
- 10:30 - 15:30
- 16:30 - 21:30
- 22:30 - 00:00
6.1 очередь
- 00:00 - 02:30
- 05:00 - 10:00
- 11:00 - 16:00
- 17:00 - 22:00
- 23:00 - 00:00
6.2 очередь
- 00:00 - 03:00
- 05:30 - 10:30
- 11:30 - 16:30
- 17:30 - 22:30
- 23:30 - 00:00
Жители Полтавщины могут узнать точное время отключений для своего адреса на сайте Полтаваоблэнерго .
Расположение "Пунктов несокрушимости"
Кроме того, напоминаем, что в Полтаве и области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и информацию. Детали о расположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации.
Когда в Украине улучшится ситуация со светом - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в Украине постепенно улучшается ситуация в энергосистеме на фоне потепления. В ближайшее время можно ожидать реального ослабления графиков отключений, но стоит учитывать один нюанс.
Дело в том, что все зависит от фактора под названием "Путин", который непредсказуем. Мы точно знаем, что куда-то ударит и когда-то ударит. В соответствии с этим могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большую часть нашего дефицита, и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что ситуация с энергоснабжением и отоплением в Киеве остается сложной. Жителям наиболее пострадавшего района придется подождать еще несколько дней.
Ранее президент Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в столице и Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Регион переходит от экстренных к плановым почасовым отключениям.
Об источнике: Полтаваоблэнерго
Полтаваоблэнерго - осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43628 км электросетей, 10137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.
