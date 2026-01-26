Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, целью вражеской атаки стали школа и детский сад в Индустриальном районе города, отметил мэр Терехов.

Россия нанесла ракетный удар по Харькову - что известно о последствиях атаки / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

РФ нанесла ракетный удар по Харькову

Враг попал в здание школы и повредил детский сад

Российские оккупационные войска наносят массированные ракетные удары по Харькову. В городе раздаются сильные взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела города есть пострадавшие. Враг продолжает атаку с воздуха на Харьков - будьте осторожны!", - подчеркнул он.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова зафиксирован вражеский удар.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

"Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!", - предупредил он .

Кроме того, СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о перебоях с электричеством.

"Из-за вражеского обстрела есть информация о повреждении жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе", - сообщил позже Терехов.

По состоянию на 19:55 известно, что одно из попаданий произошло по зданию школы. Количество пострадавших возросло до двух.

"Также повреждения получил детский сад в Индустриальном районе", - сообщил мэр Харькова.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели курсом на Харьков.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время масштабной атаки на Киев российские оккупационные силы попали по объектам Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Это первый обстрел святыни со времен Второй мировой войны, сообщило Министерство культуры Украины.

В столице скончался спасатель, который был ранен во время удара по городу 9 января. По информации ГСЧС, 36-летний Александр Зибров попал под вражеский обстрел в Дарницком районе. Медики более двух недель боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Кроме того, появляются признаки того, что Россия может готовить очередную масштабную ракетную атаку на Украину с привлечением стратегической авиации.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

