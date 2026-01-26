Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

Юрий Берендий
26 января 2026, 19:45обновлено 26 января, 20:33
462
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, целью вражеской атаки стали школа и детский сад в Индустриальном районе города, отметил мэр Терехов.
Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно
Россия нанесла ракетный удар по Харькову - что известно о последствиях атаки / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • РФ нанесла ракетный удар по Харькову
  • Враг попал в здание школы и повредил детский сад

Российские оккупационные войска наносят массированные ракетные удары по Харькову. В городе раздаются сильные взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела города есть пострадавшие. Враг продолжает атаку с воздуха на Харьков - будьте осторожны!", - подчеркнул он.

видео дня

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова зафиксирован вражеский удар.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

"Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!", - предупредил он .

Кроме того, СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о перебоях с электричеством.

"Из-за вражеского обстрела есть информация о повреждении жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе", - сообщил позже Терехов.

По состоянию на 19:55 известно, что одно из попаданий произошло по зданию школы. Количество пострадавших возросло до двух.

"Также повреждения получил детский сад в Индустриальном районе", - сообщил мэр Харькова.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели курсом на Харьков.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время масштабной атаки на Киев российские оккупационные силы попали по объектам Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Это первый обстрел святыни со времен Второй мировой войны, сообщило Министерство культуры Украины.

В столице скончался спасатель, который был ранен во время удара по городу 9 января. По информации ГСЧС, 36-летний Александр Зибров попал под вражеский обстрел в Дарницком районе. Медики более двух недель боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Кроме того, появляются признаки того, что Россия может готовить очередную масштабную ракетную атаку на Украину с привлечением стратегической авиации.

Другие новости:

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область новости Харьковщины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:32Мир
Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

20:07Украина
Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

19:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

Последние новости

20:41

Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

20:32

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

20:20

Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники историиВидео

20:07

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

19:45

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
19:30

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

19:28

Учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: что известно

19:19

Украина готовится к следующей трехсторонней встрече: Зеленский назвал дату

19:10

Какое главное препятствие мира в Украине?мнение

Реклама
19:04

"Будут более мягкие графики": эксперт назвал сроки улучшения ситуации с электричеством

18:38

РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попалиВидео

18:34

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

18:25

Цены подскочили на 15%: в Украине быстро дорожает базовый продукт

18:20

"Все может быть": нардеп оценил шансы на завершение войны в Украине

17:48

Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники предупреждают об опасности

17:46

Почему нельзя приучать кота к туалету – ответ удивит даже опытных хозяевВидео

17:41

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

17:25

Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

17:24

"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

17:17

Больше не узник постели: в каком состоянии Шумахер, которого не видели 12 лет

Реклама
17:16

Россия и Китай не партнеры: Максакова рассказала, кем для Пекина является Путин

16:49

Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

16:35

"Ревность, зависть": Денисенко разорвала отношения со звездной кумой

16:24

Города Украины закроют куполом от Шахедов: что изменится для Киева, Харькова и Одессы

16:18

ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка на Херсонщине

16:03

Вместо красного треугольника - маячок: появились новые требования к водителям

16:00

"Надо действовать быстрее": Зеленский требует немедленных решений для Киева

15:57

Почему новая техника так быстро ломается: мастер по ремонту раскрыл "секрет"Видео

15:37

Обритая налысо: онкобольная Симоньян показалась без парика

15:14

Как понять, что человеку нельзя доверять: психологи раскрыли 12 тревожных признаков

15:02

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

14:48

НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников - документ

14:37

За его жизнь боролись 18 дней: скончался спасатель, пострадавший во время обстрела

14:35

Раскол в Кремле: известно, что может заставить элиту РФ пойти против ПутинаВидео

14:17

"Может, будешь вдовой": экс-супруг Билозир раскрыл, как пытался спасти брак

14:01

Ракеты были наши, кнопка — чужая: как Украину лишили ядерного оружия

13:59

Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

13:54

Ошибка, которую совершают почти все: где лучше хранить молоко в холодильнике

13:31

Поражены базы, НПЗ и скопление оккупантов: ВСУ разгромили шесть объектов РФ

13:26

Путин маниакально строит бункеры: экс-депутат Госдумы РФ прямо назвала причинуВидео

Реклама
13:09

Как пережить отключения света: психотерапевт объяснил, что происходит с психикой

12:47

"Вопрос времени": военный рассказал о планах россиян проникнуть в важный город

12:41

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

12:29

"Смельчаков нет": Максакова оценила, возможна ли смена власти в РФ в 2026 годуВидео

12:18

Гороскоп на завтра 27 января: Скорпионам - радостные новости, Водолеям - гнев

12:12

Не Турция и не Греция: где на самом деле родилась современная шаурма

12:09

Когда Сретениее и начало Великого поста: церковный календарь на февраль 2026

11:54

Курс евро обновил исторический рекорд в Украине: сколько стоит валюта

11:40

Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

11:37

Катя Кузнецова заговорила про отношения после расставания с россиянином - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять