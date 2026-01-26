Укр
За его жизнь боролись 18 дней: скончался спасатель, пострадавший во время обстрела

Ангелина Подвысоцкая
26 января 2026, 14:37
Российские оккупанты нанесли повторный удар по столице, в результате чего был тяжело ранен Александр Зибров.
В Киеве скончался спасатель Александр Зибров / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • В Киеве скончался спасатель Александр Зибров
  • За жизнь спасателя врачи боролись 18 дней
  • Александр Зибров был ранен в результате повторного удара РФ

В Киеве скончался спасатель, пострадавший в результате повторной атаки на столицу 9 января. Об этом сообщает ГСЧС.

36-летний Александр Зибров попал под повторный российский удар в Дарницком районе Киева. За его жизнь врачи боролись целых 18 дней, но его сердце перестало биться.

"Враг унес еще одну жизнь смелого и отважного пожарного, любящего мужа и заботливого отца. Он получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность. Склоняем головы в скорби и в этот черный день, разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Он навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах!" - говорится в сообщении.

Российские удары по Украине - мнение эксперта

Народный депутат Богдан Кицак говорил, что российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистическому, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.

Он добавил, что существует и худший сценарий, согласно которому Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 25 января страна-агрессор Россия атаковала Харьков дронами. Попадания зафиксированы в двух районах города. Также в результате вражеской атаки БПЛА по жилому сектору произошел пожар в Харьковской области.

В ночь на 24 января страна-агрессор Россия атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сказал, что враг целился по энергообъектам Украины и пытался "энергетически отрезать" столицу.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец предупреждал, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

