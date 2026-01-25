Укр
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

Юрий Берендий
25 января 2026, 15:44
Российские оккупационные войска 25 января атаковали Харьков ударным дроном - целью врага стала жилая многоэтажка, сообщил мэр города Терехов.
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно
Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, depositphotos.com.ua

О чем идет речь в материале:

  • Россияне нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Харькове
  • Мэр Харькова сообщил о раненых в результате атаки

Сегодня, 25 января, российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке в Харькове. В результате вражеской атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Терехов уточнил, что по обновленным данным Ситуационного центра РФ ударила дроном по многоэтажному жилому дому возле торгового центра. Ранее он информировал о попадании вражеского дрона непосредственно в ТЦ в Салтовском районе города.

"В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие", - сообщил Терехов.

В то же время, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеского беспилотника по жилой многоэтажке. В доме выбиты окна, по предварительным данным, пострадал один человек.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам президента Владимира Зеленского, только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет различных типов.

Российская армия наращивает дальнобойные атаки по объектам украинской энергетики, пытаясь искусственно фрагментировать единую энергосистему страны на изолированные части. Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны.

В ночь на 25 января российские дроны нанесли удары по Харькову, в результате чего попадания зафиксировали в двух районах города, сообщил городской голова Игорь Терехов.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

