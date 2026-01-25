Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

Главное:
- Свитолина обыграла россиянку Андрееву 6:2, 6:4
- Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 строчка рейтинга WTA) обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом.
Украинская теннисистка в результате победы над россиянкой в матче 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Australian Open.
Детали победы Свитолиной
Матч Свитолина – Андреева длился 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Отметим, что соперницы встречались уже во второй раз. При этом украинская спортсменка сравняла счёт, 1:1.
В четвертьфинале Australian Open Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф из США.
Первые слова Свитолиной после яркой победы
"Я очень-очень довольна сегодняшним выступлением. Мне пришлось по-настоящему бороться и сражаться до последнего розыгрыша. Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада, как смогла себя удержать и справиться с давлением.
Я ожидала тяжелой битвы и большого количества затяжных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, быть максимально сосредоточенной и находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать", – сказала Свитолина.
Путь Свитолиной на Australian Open
Добавим, что Элина Свитолина ранее разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.
При этом 31-летняя одесситка в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open. Ранее ей удавалось это в 2018, 2019 и 2025 годах. За карьеру это будет для нее 14-й четвертьфинал турниров Grand Slam.
С начала сезона-2026 Свитолина не проигрывает, при этом одержав 9 побед подряд и завоевав титул на турнире в Окленде.
Ранее сообщалось о том, что Свитолина пострадала после проигрыша. Украинская спортсменка не смогла сдержаться и промолчать.
Как писал Главред, ранее Свитолина не прошла во второй круг US Open. Элина Свитолина потерпела поражение.
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
