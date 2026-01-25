Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

Матч Элина Свитолина – Мирра Андреева длился 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

https://glavred.info/sport/vybila-vtoruyu-rossiyanku-svitolina-triumfalno-vyshla-v-1-4-australian-open-10735268.html Ссылка скопирована

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Главное:

Свитолина обыграла россиянку Андрееву 6:2, 6:4

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12 строчка рейтинга WTA) обыграла россиянку Мирру Андрееву (7 место WTA), которая выступает под нейтральным флагом.

Украинская теннисистка в результате победы над россиянкой в матче 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Australian Open.

видео дня

Детали победы Свитолиной

Матч Свитолина – Андреева длился 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Отметим, что соперницы встречались уже во второй раз. При этом украинская спортсменка сравняла счёт, 1:1.

В четвертьфинале Australian Open Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф из США.

Первые слова Свитолиной после яркой победы

"Я очень-очень довольна сегодняшним выступлением. Мне пришлось по-настоящему бороться и сражаться до последнего розыгрыша. Матч был чрезвычайно нервным, и я очень рада, как смогла себя удержать и справиться с давлением. Я ожидала тяжелой битвы и большого количества затяжных розыгрышей. Я старалась очень хорошо работать ногами, быть максимально сосредоточенной и находить маленькие пробелы в ее игре и пытаться их использовать", – сказала Свитолина.

/ Главред

Путь Свитолиной на Australian Open

Добавим, что Элина Свитолина ранее разобралась с россиянкой Дианой Шнайдер в 1/16 финала Australian Open.

При этом 31-летняя одесситка в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open. Ранее ей удавалось это в 2018, 2019 и 2025 годах. За карьеру это будет для нее 14-й четвертьфинал турниров Grand Slam.

С начала сезона-2026 Свитолина не проигрывает, при этом одержав 9 побед подряд и завоевав титул на турнире в Окленде.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина пострадала после проигрыша. Украинская спортсменка не смогла сдержаться и промолчать.

Как писал Главред, ранее Свитолина не прошла во второй круг US Open. Элина Свитолина потерпела поражение.

Читайте также:

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред