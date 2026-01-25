Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в понедельник
- Когда будет действовать штормовое предупреждение
Погода в Тернопольской области в понедельник, 26 января, будет облачной. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Известно, что ветер будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.
Температура в течение суток в области составит от -3 до +2 градусов. В городе Тернополь ожидается -1...+1 градус.
Штормовое предупреждение в Тернопольской области
В главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области заявили, что по всей области объявлено штормовое предупреждение.
Так, до конца суток 25 января на территории области ожидается туман с видимостью 200–500 метров, а также гололед. В период с 26 по 30 января на дорогах прогнозируется гололедица. Уровень опасности – желтый.
Спасатели призывают водителей быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно двигаться осторожно, особенно на переходах и тротуарах.
"Спасатели ГСЧС призывают граждан учитывать погодные условия и не подвергать себя опасности", - говорится в сообщении.
Погода в Украине в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что новая рабочая неделя начнется с масштабного потепления, которое постепенно охватит всю территорию Украины, начиная с западных и южных областей.
По его словам, температура воздуха повысится до значений выше 0 градусов, а осадки будут в виде дождя, мороси и мокрого снега.
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
