Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

Жителей области призвали учитывать погодные условия и не подвергать себя опасности.

Прогноз погоды в Тернополе на 26 января / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Тернопольской области в понедельник, 26 января, будет облачной. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.

Температура в течение суток в области составит от -3 до +2 градусов. В городе Тернополь ожидается -1...+1 градус.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Штормовое предупреждение в Тернопольской области

В главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области заявили, что по всей области объявлено штормовое предупреждение.

Так, до конца суток 25 января на территории области ожидается туман с видимостью 200–500 метров, а также гололед. В период с 26 по 30 января на дорогах прогнозируется гололедица. Уровень опасности – желтый.

Спасатели призывают водителей быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно двигаться осторожно, особенно на переходах и тротуарах.

"Спасатели ГСЧС призывают граждан учитывать погодные условия и не подвергать себя опасности", - говорится в сообщении.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что новая рабочая неделя начнется с масштабного потепления, которое постепенно охватит всю территорию Украины, начиная с западных и южных областей.

По его словам, температура воздуха повысится до значений выше 0 градусов, а осадки будут в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Как сообщал Главред, в Житомирскую область зайдет теплый фронт с юга, который быстро повысит температуру: ночью прогнозируют слабые морозы, а днем возможен переход в "плюс".

26 января в Ровенской области ожидаются повышение температуры и сложные погодные явления. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов.

В то же время, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian.

