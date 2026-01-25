Укр
Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

Дарья Пшеничник
25 января 2026, 08:59
Антициклон, принесший морозы в Житомирскую область, постепенно теряет свои позиции.
Когда прогнозируют потепление в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: местные Telegram-каналы

Главное:

  • Антициклон ослабевает, но 25 января в Житомирской области еще будут держаться морозы и гололедица
  • С 26 января в область войдет теплый фронт
  • Синоптики предупреждают о тумане и сложных условиях на дорогах в период смены погоды

Антициклон, принесший в Житомирскую область продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще два дня будет оставаться под его влиянием — ночью сохранятся минусовые температуры, будет выпадать снег и усиливаться гололедица. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, пишет Суспільне.

По ее словам, 25 января погода останется зимней: облачность, периодический снег и скользкие дороги. Морозы несколько ослабнут, но ночью будут держаться на уровне от −9 до −14, а днем — до −11. Восточный и юго-восточный ветер будет умеренным.

Существенные изменения ожидаются уже 26 января. В регион войдет теплый фронт с юга, который быстро повысит температуру: ночью прогнозируют слабые морозы, а днем возможен переход в "плюс". Ветер изменит направление на южное и несколько усилится. Осадки также изменят характер — синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и тумане, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Кратко о прогнозе:

  • 25 января: облачно, местами умеренный снег, гололед, −9…−14 ночью, днем до −2…−7.
  • 26 января: более теплый фронт, мокрый снег и дождь, туман, днем от −3 до +2.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Также ранее отмечалось, что погода в Украине на выходных, 24 и 25 января, будет под влиянием циклонов с атмосферными фронтами. Из-за этого холод уйдет, а придет оттепель.

В течение 24-26 января в Ровенской области ожидается повышение температуры и сложные погодные явления. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

