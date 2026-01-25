Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

Главное:
- Антициклон ослабевает, но 25 января в Житомирской области еще будут держаться морозы и гололедица
- С 26 января в область войдет теплый фронт
- Синоптики предупреждают о тумане и сложных условиях на дорогах в период смены погоды
Антициклон, принесший в Житомирскую область продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще два дня будет оставаться под его влиянием — ночью сохранятся минусовые температуры, будет выпадать снег и усиливаться гололедица. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, пишет Суспільне.
По ее словам, 25 января погода останется зимней: облачность, периодический снег и скользкие дороги. Морозы несколько ослабнут, но ночью будут держаться на уровне от −9 до −14, а днем — до −11. Восточный и юго-восточный ветер будет умеренным.
Существенные изменения ожидаются уже 26 января. В регион войдет теплый фронт с юга, который быстро повысит температуру: ночью прогнозируют слабые морозы, а днем возможен переход в "плюс". Ветер изменит направление на южное и несколько усилится. Осадки также изменят характер — синоптики предупреждают о мокром снеге, дожде и тумане, что может осложнить ситуацию на дорогах.
Кратко о прогнозе:
- 25 января: облачно, местами умеренный снег, гололед, −9…−14 ночью, днем до −2…−7.
- 26 января: более теплый фронт, мокрый снег и дождь, туман, днем от −3 до +2.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.
Также ранее отмечалось, что погода в Украине на выходных, 24 и 25 января, будет под влиянием циклонов с атмосферными фронтами. Из-за этого холод уйдет, а придет оттепель.
В течение 24-26 января в Ровенской области ожидается повышение температуры и сложные погодные явления. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов.
Рекомендуем также ознакомиться:
