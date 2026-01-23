Света будет значительно больше: графики отключений на Тернопольщине на 24 января

В течение дня график отключений может меняться.

Отключение света в Тернополе / коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

Завтра в Тернополе будут действовать графики отключения света

Отключения будут происходить три или четыре раза в течение суток

В субботу, 24 января, в Тернопольской области будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Его вводят в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится на сайте АО "Тернопольоблэнерго".

Отмечается, что жители Тернополя могут оставаться без света от 10 до 11 часов в сутки. Отключения будут происходить три или четыре раза в течение суток, в зависимости от очереди ГПВ.

"Просим следить за обновлениями на официальном сайте. Благодарим потребителей за понимание ситуации и рациональное использование электроэнергии", — говорится в сообщении.

График отключений на 24 января

Группа 1

1.1 — электроэнергии нет с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 11:30, с 15:30 до 20:00.

1.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 14:30, с 19:00 до 22:30.

Группа 2

2.1 - электроэнергии нет с 01:30 до 05:00, с 10:00 до 14:30, с 19:00 до 22:30.

2.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 09:30 до 14:00, с 18:00 до 21:30.

Группа 3

3.1 - электроэнергии нет с 04:00 до 08:30, с 13:00 до 17:30, с 21:30 до 00:00.

3.2 - электроэнергии нет с 00:00 до 04:00, с 08:30 до 13:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 4

4.1 - электроэнергии нет с 02:30 до 07:00, с 11:30 до 15:30, с 19:00 до 22:00.

4.2 - электроэнергии нет с 04:00 до 08:30, с 12:30 до 16:30, с 20:30 до 00:00.

Группа 5

5.1 - электроэнергии нет с 00:00 до 01:30, с 05:30 до 10:00, с 14:30 до 19:00, с 23:00 до 00:00.

5.2 - электроэнергии нет с 05:00 до 09:30, с 14:00 до 18:00, с 21:00 до 00:00.

Группа 6

6.1 - электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 10:00 до 14:30, с 20:00 до 23:00.

6.2 - электроэнергии нет с 06:00 до 10:00, с 14:30 до 19:00, с 22:30 до 00:00.

График отключения света в Тернополе / фото: скриншот

Посмотреть актуальный график и узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений".

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости в Тернополе

На сайте Тернопольского горсовета заявили, что в Тернополе готовы к работе 15 пунктов несокрушимости. Их будут развертывать в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины и решениями Совета обороны Тернопольской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности при длительном отключении электроснабжения более 24 часов, а также в случаях длительного нарушения работы систем централизованного водоснабжения, водоотведения, газо- или теплоснабжения.

Ознакомиться с полным перечнем пунктов несокрушимости и их расположением можно в приложении "е-Тернополь" в разделе "Карты — Пункты обогрева" (приложение можно скачать на телефоны на Android и на iOS), а также на официальном сайте Тернопольского городского совета (раздел Е-сервисы-Пункты обогрева).

Отключение света — что известно

Как сообщал Главред, ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль говорил, что дома с электроотоплением в Украине будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений для них не предусмотрено. В то же время их могут обесточить при условии аварийных отключений.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

