Много часов без света: новые графики отключения света в Сумах на 24 января

Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.

График отключения света в Сумах 24 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Будут ли отключать свет в Сумах 24 января

Какими будут графики отключения света в Сумах 24 января

В Сумах 24 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 00:00 до 2:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 1.2:

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 2.1:

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 2.2:

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 3.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 22:00;

очередь 3.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 20:00;

очередь 4.1:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 19:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 4.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 5.1:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 6.1:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 10:00;

с 11:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

очередь 6.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 8:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

Графики отключения света в Сумской области 24 января / фото: Сумыоблэнерго

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Восстановление тепло- и электроснабжения - последние новости

Напомним, Главред писал , что по прогнозу мэра столицы, в дома части киевлян тепло после отключений дойдет примерно через двое суток. Он также добавил, что водоснабжение восстановлено для всех потребителей в столице.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Накануне в ДТЭК объяснили, что несмотря на восстановление критической инфраструктуры в Киеве, свет все еще включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент.

