Вместо морозов будет +7 градусов: когда ждать ощутимое потепление

Также в Украине ожидается мокрый снег.

Погода в Украине на выходных / фото: УНИАН

Какая будет погода в Украине на выходных

Когда начнется потепление

Погода в Украине на выходных, 24 и 25 января, будет под влиянием циклонов с атмосферными фронтами. Из-за этого холод уйдет, а придет оттепель. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине ожидается мокрый снег, на юге и западе местами даже с дождем. Ветер будет восточного направления, порывистый.

Температура воздуха ночью составит -6...-12 градусов, на севере местами до -12...-15 градусов, в дневное время -2...-7 градусов. В южной части Украины и на западе на 3-5 градусов выше.

Погода 24 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 24-25 января ожидается периодически снег, на дорогах гололедица. В ночные часы будет около -10 градусов, в дневные около -5 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Диденко добавила, что уже с 26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление до оттепели.

Так, на западе потеплеет до 0...+5 градусов, в южной части до +3...+7 градусов, а в Крыму до +7...+12 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в субботу и воскресенье

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич ранее сообщал, что 24 января по всей Украине продлится период морозной погоды без значительных осадков. Гололед на дорогах останется.

По его прогнозу, 25 января в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде снега, днем местами умеренные, а на юге Одесской области и в Закарпатье возможен дождь.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Харьковской области синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах будет гололедица.

В течение 24-26 января в Ровенской области ожидаются повышение температуры и сложные погодные явления. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов.

После нескольких дней устойчивых морозов в Днепре на выходных ожидается постепенное ослабление холода и изменение характера осадков. Погода будет колебаться от сухой морозной до более влажной со снегом.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

