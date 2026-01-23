В Киеве из-за критического состояния энергосистемы ситуация остается очень сложной, поэтому жителям рекомендуют по возможности покинуть столицу.

https://glavred.info/ukraine/sdelat-zapasy-edy-i-vody-ili-uehat-klichko-obratilsya-k-kievlyanam-s-zayavleniem-10734764.html Ссылка скопирована

Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением / Коллаж: Главред, фото: КМВА, ГСЧС

В каждом районе Киева оборудовали опорные пункты обогрева (пункты несокрушимости), где жители столицы смогут не только согреться, но и остаться на ночлег в случае длительного отсутствия тепла и света.

Такие пункты обеспечат устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием и средствами гигиены. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, город готовится к различным сценариям развития событий, учитывая сложную ситуацию в энергетике и высокую вероятность новых атак врага на критическую инфраструктуру.

видео дня

"Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания, не отвергайте такую опцию", - обратился мэр к киевлянам.

Отдельно он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционный формат.

Первое звено реагирования в каждом районе - это районная госадминистрация, которая оперативно собирает информацию и координирует работу с городским штабом. "Районы должны четко сосредоточиться на жизненно важных вопросах и работать слаженно", - подчеркнул Кличко.

Мэр подчеркнул, что все городские службы и департаменты КГГА работают в режиме 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы. Круглосуточно работают коммунальные службы, больницы и социальные учреждения.

Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.

Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергосистема Киева даже после подключения объектов критической инфраструктуры работает в аварийном режиме , ведь она подверглась серьезным разрушениям и повреждениям, что не позволяет быстро вернуть ее к стабильной работе. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

22 января в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложного состояния энергосистемы после российских атак, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже подготовили технические решения, которые позволят перейти от экстренных отключений к более жестким, но предсказуемым почасовым графикам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, задача — выйти на такой режим в ближайшие дни.

Читайте также:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред