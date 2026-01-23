Укр
Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

Инна Ковенько
23 января 2026, 11:54обновлено 23 января, 12:41
Привычка накапливать вещи "на всякий случай" может формировать ощущение дефицита и незаметно влиять на финансовое и эмоциональное благополучие.
Что нужно выбросить из дома, чтобы избавиться от бедности / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что нужно выбросить из дома, чтобы не притягивать бедность
  • Как привлечь удачу и деньги
  • Что нужно сделать, чтобы привлекать деньги

В быту часто накапливаются мелочи, которые кажутся невинными, но на самом деле создают ощущение застоя и дефицита. Помимо того, что эти вещи занимают место, они еще формируют психологический фон, влияющий на наше отношение к достатку.

Если в доме царит хаос или хранятся вещи, которые давно потеряли ценность, это может незаметно блокировать развитие и возможности, отмечает РБК-Украина.

Пустые банки, коробки и контейнеры "на потом"

Может показаться, что это проявление бережливости, но на самом деле такая привычка закрепляет ощущение дефицита. В народной традиции пустая посуда всегда ассоциировалась с бедностью, поэтому ее старались наполнить или убрать с глаз. Когда кухня переполнена пустой тарой, пространство буквально сигнализирует об отсутствии достатка.

Загроможденная прихожая

Это место, через которое в дом заходит энергия и новые возможности. Если у двери постоянно лежит гора обуви, пакеты или вещи, которые давно следовало вынести, поток ресурсов блокируется еще на пороге. В украинском быту порог и вход в дом всегда имели сакральное значение. Считалось, что через порог приходит судьба, поэтому его держали в идеальной чистоте. Загроможденность в коридоре работает против этого принципа, создавая ощущение хаоса и препятствий.

Старые кошельки и ненужные сумки

Они хранят в себе память о прошлых финансовых трудностях и долгах, а также периодах ограничений. Когда дома лежит потертый кошелек "на всякий случай", он напоминает о недостатке и удерживает человека в старых сценариях. Деньги любят движение и новизну, поэтому стоит отпустить вещи, которые давно утратили функциональность.

Засохшие или мертвые растения

Горшок с сухим цветком ежедневно транслирует энергию угасания. В украинском доме живые цветы и травы были символом силы и защиты, тогда как мертвые растения считались плохой приметой. Если дома остаются сухие кусты или деревья, они создают ощущение упадка. Лучше заменить их живыми растениями, которые растут и тянутся к свету.

Вещи с трещинами и поломками

Сломанный кран, капающий неделями, или треснутая чашка — это мелочи, которые формируют ощущение, что "так и должно быть". Однако они незаметно закрепляют установку на ограничение. В народе говорили: "В щель достаток утекает". Пока кран капает, утекают и деньги. Пока чашка треснута, трещит и финансовый фундамент. Поэтому неисправные вещи стоит либо починить, либо заменить, чтобы открыть пространство для нового.

Мы используем cookies
Принять