  Приметы

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

Дарья Пшеничник
17 ноября 2025, 20:33
Считалось, что если птица стучит в ваше окно, то извещает о серьезных переменах в жизни.

Что делать, если птичка бьется в окно / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие птицы в народных приметах символизируют удачу, а какие - опасность
  • Почему поведение птицы у окна считалось знаком перемен в жизни
  • Как современные объяснения трактуют поведение птиц

В народных традициях птицы всегда имели особое значение. Их поведение считалось знаком, который мог предупредить об изменениях в жизни или даже судьбе человека.

Особое внимание уделяли ситуациям, когда птичка прилетала к окну или стучала в него, пишет ТСН.

Что символизировало появление различных птиц

  • Ласточка на подоконнике - символ удачи и приятных перемен. Ее прилет считался хорошим знаком для семьи.
  • Голубь - неоднозначный символ. Одни приметы связывали его с замужеством или беременностью, другие - с заботой умерших родственников. В любом случае голуби традиционно символизировали надежду и хорошие новости.
  • Ворона - плохой знак. В славянских верованиях эти птицы считались проводниками в потусторонний мир.
  • Синица - птица счастья, которая приносит удачу, новости о пополнении в семье или росте доходов. Но существовали и негативные трактовки: синицу иногда называли "птицей смерти", олицетворяющей душу умершего родственника.
  • Воробей - предупреждение о финансовых проблемах.

Поведение птицы как знак

Не только вид птицы, но и ее поведение имело значение. Если она беспокойная - это считалось сигналом опасности. Если заглядывает в окно с любопытством - приметы обещали хорошие новости.

В то же время птица, залетевшая в дом и севшая, символизировала гостей или пополнение в семье. Если же она просто ударилась в стекло, но не пострадала - бояться нечего.

Сильный удар с трагическими последствиями (кровь, перья) считался предвестником беды. Для незамужней девушки птичка в окне означала скорое замужество.

Если птица ударилась в окно машины - это предупреждение об опасности в дороге.

Постоянное и настойчивое стучание в окно трактовалось как знак неприятностей или опасности.

Как избежать негативных последствий

Народные советы были практичными:

  • помыть или заменить поврежденное окно;
  • помочь травмированной птице;
  • мертвую птицу вынести подальше от дома;
  • покормить птиц, особенно тех, которые стучались в окно;
  • избегать сомнительных дел, долгов и кредитов.

Современное объяснение

Этнографы и биологи отмечают: приметы - это культурное наследие, но не наука. Часто птицы просто видят свое отражение в стекле и летят на него, воспринимая как соперника или открытое пространство. Поэтому не стоит воспринимать такие знаки буквально.

Поэтому приметы о птицах у окна - это интересная часть народной культуры, которая отражает мировоззрение наших предков. Они могут быть символическим напоминанием об изменениях, но настоящие события в жизни зависят от решений и действий самого человека.

ЕС рассматривает новый вариант поддержки Украины до €90 млрд – Bloomberg

16:01

Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фотоФотоВидео

15:25

Комитет Рады принял решение относительно Галущенко на фоне коррупции в энергетике

