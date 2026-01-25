Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

По оценке экспертов, все выпущенные ракеты достигли района цели с минимальным отклонением.

Главное:

Детали масштабного удара по объекту ВПК РФ

Все выпущенные ракеты достигли района цели

Спутниковые кадры из Белгорода свидетельствуют о точном и масштабном ударе по объекту, связанному с российским военно-промышленным комплексом.

Снимки, опубликованные аналитиками Telegram-канала Exilenova+, показывают серьёзные разрушения, которые не совпадают с официальными заявлениями о "единственном попадании".

По оценке экспертов, все выпущенные ракеты достигли района цели с минимальным отклонением. Характер разрушений и площадь поражения указывают на множественные удары, что опровергает попытки занизить последствия атаки.

Целью, как утверждается, стало предприятие "СКИФ-М" — производитель высокоточного инструмента для обработки титана и композитов, критически важных для военного авиастроения. До 70% его продукции использовалось при выпуске истребителей МиГ и Су, включая современные модификации.

Аналитики отмечают, что, несмотря на войну, завод продолжал закупать дорогостоящее импортное оборудование, в том числе из Германии. Основной производственный сектор получил серьёзные повреждения, а восстановление, по оценкам, будет долгим и сложным.

При этом официального подтверждения удара по объекту, произошедшего ещё в сентябре прошлого года, до сих пор не последовало.

Эксперт об ударах по энергетическим объектам РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и специалист по международной энергетике и безопасности Михаил Гончар отметил, что Белгородская область испытывает нехватку энергетических мощностей из-за отсутствия крупных электростанций. По его словам, схожие проблемы характерны и для Брянской области, поэтому перебои с электроснабжением в этих регионах являются ожидаемыми и уже фиксируются.

Ранее сообщалось о том, что Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света. Вероятно, под удар попала Белгородская ТЭЦ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Пензе дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ. В РФ горит "Пензанефтепродукт", над городом - черный дым.

Как писал Главред, ранее дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

