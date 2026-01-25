Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали

Мария Николишин
25 января 2026, 08:59
485
Вероятно, под удар попала Белгородская ТЭЦ.
Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали
Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Ночью в нескольких городах России прогремели взрывы
  • Россияне писали о пожарах и внезапном блэкауте

В ночь на 25 января страна-агрессор Россия оказалась под атакой. Взрывы прогремели, в частности, в Белгороде, Таганроге, Перми. Об этом сообщают Telegram-каналы .

Взрывы в Белгороде

Известно, что ночью в Белгороде раздалась серия взрывов. После этого значительная часть города осталась без света.

видео дня

Губернатор области Вячеслав Гладков сказал, что город подвергся "самому массовому обстрелу" за все время. По его словам, "по региону было выпущено около 40 ракет, а под удар попали Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры".

Взрывы в Таганроге и Перми

Также сообщения о взрывах поступали из Таганрога. Местные жители писали о пожарах и внезапном блэкауте в жилых кварталах.

В то же время местные власти заявили, что отключения связаны с "повреждением трансформатора".

В Перми без электричества оказался район Закамск, рядом с которым расположен Пермский пороховой завод.

Взрывы в городах РФ - видео:

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали

Удары по энергетике РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сказал, что Белгородская область является энергодефицитной, ведь там нет мощных электростанций.

По его словам, аналогичная ситуация и в Брянской области. Поэтому локальные отключения там вполне возможны – и они происходят.

"Поэтому наша стратегия очевидна: максимально прореживать ПВО врага, чтобы повышать эффективность дальнейших ударов – в том числе по энергетической инфраструктуре. Но для этого необходимы дополнительные ударные средства", – подчеркнул он.

Взрывы в России – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 января в российской Пензе прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Начался сильный пожар. В результате обстрела в Пензе загорелась местная нефтебаза "Пензанефтепродукт". Также под ударом оказалась ТЭЦ.

В ночь на вторник, 20 января, дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной.

Читайте также:

О личности: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России взрыв в России блэкаут
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожар

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожар

09:44Украина
Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали

08:59Мир
В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

07:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

Реклама
08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

Реклама
22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

17:31

РФ планирует серийное производство Орешника: в разведке узнали планы Кремля

17:31

Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытиемВидео

17:25

Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве: что с ней случилось

17:02

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

Реклама
16:27

"Вершина цинизма": Сибига сравнил Орбана с венгерским приспешником Гитлера

16:20

"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

16:20

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

16:19

Гренландия больше не край света: почему за остров борются великие державы

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

15:25

Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

15:11

В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: первые подробности

15:04

Садовая дорожка без бетона и плитки: что сделать из спиленного дереваВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять