Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, детали

Вероятно, под удар попала Белгородская ТЭЦ.

Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Ночью в нескольких городах России прогремели взрывы

Россияне писали о пожарах и внезапном блэкауте

В ночь на 25 января страна-агрессор Россия оказалась под атакой. Взрывы прогремели, в частности, в Белгороде, Таганроге, Перми. Об этом сообщают Telegram-каналы .

Взрывы в Белгороде

Известно, что ночью в Белгороде раздалась серия взрывов. После этого значительная часть города осталась без света.

Губернатор области Вячеслав Гладков сказал, что город подвергся "самому массовому обстрелу" за все время. По его словам, "по региону было выпущено около 40 ракет, а под удар попали Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры".

Взрывы в Таганроге и Перми

Также сообщения о взрывах поступали из Таганрога. Местные жители писали о пожарах и внезапном блэкауте в жилых кварталах.

В то же время местные власти заявили, что отключения связаны с "повреждением трансформатора".

В Перми без электричества оказался район Закамск, рядом с которым расположен Пермский пороховой завод.

Удары по энергетике РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сказал, что Белгородская область является энергодефицитной, ведь там нет мощных электростанций.

По его словам, аналогичная ситуация и в Брянской области. Поэтому локальные отключения там вполне возможны – и они происходят.

"Поэтому наша стратегия очевидна: максимально прореживать ПВО врага, чтобы повышать эффективность дальнейших ударов – в том числе по энергетической инфраструктуре. Но для этого необходимы дополнительные ударные средства", – подчеркнул он.

Взрывы в России – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 января в российской Пензе прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Начался сильный пожар. В результате обстрела в Пензе загорелась местная нефтебаза "Пензанефтепродукт". Также под ударом оказалась ТЭЦ.

В ночь на вторник, 20 января, дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной.

О личности: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

