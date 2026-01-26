Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-atakovala-shahedom-mnogoetazhku-v-krivom-roge-pervye-podrobnosti-10735616.html Ссылка скопирована

В результате российской атаки возник пожар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

В Кривом Роге прогремели взрывы

В результате атаки РФ есть попадание в жилой дом

На месте попадания возник пожар

Страна-агрессорка Россия атакует дронами Кривой Рог. В Воздушных Силах Украины заявили, что БПЛА двигаются в направлении города, а местные жители сообщили о взрывах.

Атаку на Кривой Рог подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. По его словам, российский дрон типа "Шахед" попал в многоэтажку в Терновском районе.

видео дня

На месте попадания возник пожар. Аварийно спасательная операция уже началась, все службы прибыли на локацию.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате вражеского удара повреждена многоэтажка. При этом угроза для города не миновала.

По состоянию на 20.46 Александр Вилкул обновил информацию об атаке на Кривой Рог. Для местных жителей развернули штаб помощи в ближайшей школе и готовят возможность расселения для тех, чье жилье повреждено.

Что нужно сделать Украине для эффективного сбивания дронов - мнение эксперта

Главред писал, что по словам нового советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, дроны-камикадзе типа Шахед попадают в Украину через государственную границу, поэтому наиболее логичным и эффективным подходом является построение многоуровневой системы обороны именно вдоль границ, чтобы не допустить их проникновения вглубь страны.

По его словам, для этого необходимо сформировать сплошное радиолокационное покрытие по всей линии границы, разместить там достаточное количество экипажей зенитных дронов и других средств поражения, а также наладить слаженную и эффективную работу всей системы, в частности, через четкий механизм распределения воздушных целей.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что в этот вечер российские оккупационные войска нанесли массированные ракетные удары по Харькову. По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

Накануне стало известно, что россияне в ходе массированной атаки по Киеву 24 января впервые нанесли удар по объектам Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Ранее стало известно, что только за предыдущую неделю Россия выпустила по Украине более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов.

Читайте также:

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред