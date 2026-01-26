РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попали

В результате удара войск РФ по Киево-Печерской лавре пострадали объекты, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Минкульте.

https://glavred.info/war/rf-vpervye-udarila-po-kievo-pecherskoy-lavre-v-minkulte-byut-trevogu-kuda-popali-10735592.html Ссылка скопирована

РФ впервые нанесла удар по Киево-Печерской Лавре - куда попали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Россияне нанесли удар по Киево-Печерской Лавре

В результате атаки зафиксированы существенные повреждения

Российские оккупационные войска в ходе массированной атаки по Киеву нанесли удар по объектам Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Последний раз удары по Лавре происходили еще в период Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

Отмечается, что удар по Киево-Печерской лавре произошел в ночь на 24 января 2026 года. В Министерстве культуры отметили, что были повреждены объекты, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

видео дня

По данным Минкульта, в результате обстрела пострадали корпус №66, где расположен вход в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67 — Аннозачатиевская церковь, в которой зафиксированы частичные повреждения фасадных элементов.

Смотрите видео и фото последствий удара по Киево-Печерской Лавре:

/ Скриншот

Во время предварительного визуального обследования обнаружили повреждения дверей и оконных рам, обсыпание и трещины внешней штукатурки, а также механические дефекты дверной и оконной фурнитуры. Первичный осмотр провели работники Национального заповедника, на месте также работала следственно-оперативная группа Нацполиции, которая оформила соответствующий акт о нанесенных повреждениях.

Вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная, комментируя удар по Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", подчеркнула, что Россия ежедневно осуществляет атаки на Украину.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения разрушено или повреждено 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Она подчеркнула, что повреждение сооружений Киево-Печерской лавры является посягательством на объект всемирного наследия и преступлением против культурного достояния человечества.

"Министерство культуры Украины обеспечивает координацию действий с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия. Все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному обследованию и восстановительным работам", — подчеркнула она.

Вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная, комментируя удар по Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", подчеркнула, что Россия ежедневно осуществляет атаки на Украину. С начала полномасштабного вторжения разрушено или повреждено 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Она подчеркнула, что повреждение сооружений Киево-Печерской лавры является посягательством на объект всемирного наследия и преступлением против культурного достояния человечества.

Также сообщается, что 26 января 2026 года запланировано проведение детального технического обследования конструкций. После завершения фиксации всех повреждений специалисты заповедника начнут работы по ликвидации последствий атаки и консервации пострадавших объектов.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил, что в последний раз разрушения от боевых действий на территории Лавры фиксировались еще во время Второй мировой войны. По его словам, особый цинизм этому преступлению придает то, что именно в этом году святыня отмечает свое 975-летие.

"Во время последнего массированного обстрела пострадал участок, ведущий к дальним пещерам, это памятники национального значения. Это одни из самых древних, самых сакральных частей Киево-Печерской лавры. И во время последнего взрыва, вероятно, "Шахеда", произошло разрушение части фурнитуры, повреждения, пошли трещины в конструктивных элементах галереи", - отметил Остапенко во время брифинга для СМИ, передает Укринформ.

Удары по Киеву 24 января - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 января страна-агрессор осуществила масштабную атаку на Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Всего российские оккупационные войска выпустили по Украине 370 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в ходе атаки Россия впервые после длительной паузы использовала противокорабельные ракеты Х-22 для удара по Киеву, сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Массированный ракетный обстрел Украины той ночью был направлен не только против гражданского населения, но и стал прямым сигналом пренебрежения международными усилиями по мирному урегулированию, фактически ударив по переговорному процессу в Абу-Даби, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Другие новости:

Об источнике: Министерство культуры Украины Министерство культуры Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Оно отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере культуры, государственной языковой политики, популяризации Украины на международной арене, государственного иновещания, а также за обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности в пределах определенных полномочий, в частности по управлению имущественным комплексом Украинского национального информационного агентства "Укринформ", сообщает Википедия. Кроме того, министерство занимается вопросами сохранения и восстановления национальной памяти, развития искусств, охраны культурного наследия, музейного дела, а также процессами ввоза, вывоза и возвращения культурных ценностей. В сферу его ответственности также входят медиа, информационная и издательская отрасли.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред