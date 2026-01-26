Укр
РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попали

Юрий Берендий
26 января 2026, 18:38
В результате удара войск РФ по Киево-Печерской лавре пострадали объекты, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Минкульте.
РФ впервые нанесла удар по Киево-Печерской Лавре - куда попали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Россияне нанесли удар по Киево-Печерской Лавре
  • В результате атаки зафиксированы существенные повреждения

Российские оккупационные войска в ходе массированной атаки по Киеву нанесли удар по объектам Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Последний раз удары по Лавре происходили еще в период Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

Отмечается, что удар по Киево-Печерской лавре произошел в ночь на 24 января 2026 года. В Министерстве культуры отметили, что были повреждены объекты, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным Минкульта, в результате обстрела пострадали корпус №66, где расположен вход в комплекс Дальних пещер, а также корпус №67 — Аннозачатиевская церковь, в которой зафиксированы частичные повреждения фасадных элементов.

Смотрите видео и фото последствий удара по Киево-Печерской Лавре:

Во время предварительного визуального обследования обнаружили повреждения дверей и оконных рам, обсыпание и трещины внешней штукатурки, а также механические дефекты дверной и оконной фурнитуры. Первичный осмотр провели работники Национального заповедника, на месте также работала следственно-оперативная группа Нацполиции, которая оформила соответствующий акт о нанесенных повреждениях.

Вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная, комментируя удар по Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", подчеркнула, что Россия ежедневно осуществляет атаки на Украину.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения разрушено или повреждено 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Она подчеркнула, что повреждение сооружений Киево-Печерской лавры является посягательством на объект всемирного наследия и преступлением против культурного достояния человечества.

"Министерство культуры Украины обеспечивает координацию действий с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия. Все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному обследованию и восстановительным работам", — подчеркнула она.

Также сообщается, что 26 января 2026 года запланировано проведение детального технического обследования конструкций. После завершения фиксации всех повреждений специалисты заповедника начнут работы по ликвидации последствий атаки и консервации пострадавших объектов.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил, что в последний раз разрушения от боевых действий на территории Лавры фиксировались еще во время Второй мировой войны. По его словам, особый цинизм этому преступлению придает то, что именно в этом году святыня отмечает свое 975-летие.

"Во время последнего массированного обстрела пострадал участок, ведущий к дальним пещерам, это памятники национального значения. Это одни из самых древних, самых сакральных частей Киево-Печерской лавры. И во время последнего взрыва, вероятно, "Шахеда", произошло разрушение части фурнитуры, повреждения, пошли трещины в конструктивных элементах галереи", - отметил Остапенко во время брифинга для СМИ, передает Укринформ.

Удары по Киеву 24 января - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 января страна-агрессор осуществила масштабную атаку на Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Всего российские оккупационные войска выпустили по Украине 370 ударных беспилотников и 21 ракету различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в ходе атаки Россия впервые после длительной паузы использовала противокорабельные ракеты Х-22 для удара по Киеву, сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Массированный ракетный обстрел Украины той ночью был направлен не только против гражданского населения, но и стал прямым сигналом пренебрежения международными усилиями по мирному урегулированию, фактически ударив по переговорному процессу в Абу-Даби, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Об источнике: Министерство культуры Украины

Министерство культуры Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Оно отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере культуры, государственной языковой политики, популяризации Украины на международной арене, государственного иновещания, а также за обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности в пределах определенных полномочий, в частности по управлению имущественным комплексом Украинского национального информационного агентства "Укринформ", сообщает Википедия.

Кроме того, министерство занимается вопросами сохранения и восстановления национальной памяти, развития искусств, охраны культурного наследия, музейного дела, а также процессами ввоза, вывоза и возвращения культурных ценностей. В сферу его ответственности также входят медиа, информационная и издательская отрасли.

новости Киева война в Украине Киево-Печерская лавра Взрыв в Киеве атака дронов
