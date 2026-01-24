Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

Главное:
- РФ ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву
- Враг начал использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства
Россия впервые за долгое время ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.
"Не было таких ракет как Х-22 в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет ... Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение), они могут нести разный заряд. И их особенность, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - подчеркнул он в эфире телеканала Киев 24.
По словам представителя ВС, противник применил по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) с самолетов стратегической авиации – бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с Дальнего Востока ближе к Украине.
Он также отметил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять таких ракет по материковой территории Украины, больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный)
Игнат добавил, что всего 412 ракет Х-22 или Х-32 были применены против Украины, из них до сих пор было сбито только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть 12 было уничтожено на данный момент.
Подробности нового удара РФ по Украине
РФ начала использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства, сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"На этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения "Цирконы" - большие противокорабельные крылатые ракеты", - отметил он.
По его словам, Х-101 - это стандартные крылатые, но 2026 года изготовления. Вместе с тем Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые россияне впервые использовали для удара по Киеву. РМ-48У - это баллистические ракеты с С-400 на базе учебных ракет-мишеней.
"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично - не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", - добавил Власюк.
Удар РФ по Украине: что говорят в ЦПД
В ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Атака затронула Киев, Киевскую область, Харьков и ряд других регионов.
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, основной целью ударов стала энергетическая инфраструктура страны, а также попытка оставить столицу без энергоснабжения. Местные власти уже проинформировали о последствиях обстрелов.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что по Киеву и Киевщине враг применял 6 баллистических ракет Искандер, 2 гиперзвуковые ракеты 3м22 Циркон, по меньшей мере две крылатые ракеты 9м727 и 4 крылатые ракеты Х-32.
Ранее сообщалось, что Россия массированно обстреляла Чернигов, повреждена критическая инфраструктура. Почти весь город без света. Критические объекты, водоканал и котельные работают от альтернативных источников.
Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний удар РФ по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нужно отвечать оккупантам силой.
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
