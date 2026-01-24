Боевая часть весом в тонну: РФ ударила по Киеву редкой ракетой

РФ начала использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства, сообщил Владислав Власюк.

https://glavred.info/ukraine/boevaya-chast-vesom-v-tonnu-rf-udarila-po-kievu-redkoy-raketoy-10735073.html Ссылка скопирована

РФ бьет по Украине новыми ракетами / Коллаж: Главред, фото: Facebook/vladyslav.vlasiuk

Главное:

РФ ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву

Враг начал использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства

Россия впервые за долгое время ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Не было таких ракет как Х-22 в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет ... Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение), они могут нести разный заряд. И их особенность, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", - подчеркнул он в эфире телеканала Киев 24.

видео дня

По словам представителя ВС, противник применил по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) с самолетов стратегической авиации – бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с Дальнего Востока ближе к Украине.

Он также отметил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять таких ракет по материковой территории Украины, больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный)

Игнат добавил, что всего 412 ракет Х-22 или Х-32 были применены против Украины, из них до сих пор было сбито только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть 12 было уничтожено на данный момент.

/ Инфографика Главреда

Подробности нового удара РФ по Украине

РФ начала использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства, сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"На этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения "Цирконы" - большие противокорабельные крылатые ракеты", - отметил он.

По его словам, Х-101 - это стандартные крылатые, но 2026 года изготовления. Вместе с тем Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые россияне впервые использовали для удара по Киеву. РМ-48У - это баллистические ракеты с С-400 на базе учебных ракет-мишеней.

/ Facebook/vladyslav.vlasiuk

"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично - не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", - добавил Власюк.

Удар РФ по Украине: что говорят в ЦПД

В ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Атака затронула Киев, Киевскую область, Харьков и ряд других регионов.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, основной целью ударов стала энергетическая инфраструктура страны, а также попытка оставить столицу без энергоснабжения. Местные власти уже проинформировали о последствиях обстрелов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по Киеву и Киевщине враг применял 6 баллистических ракет Искандер, 2 гиперзвуковые ракеты 3м22 Циркон, по меньшей мере две крылатые ракеты 9м727 и 4 крылатые ракеты Х-32.

Ранее сообщалось, что Россия массированно обстреляла Чернигов, повреждена критическая инфраструктура. Почти весь город без света. Критические объекты, водоканал и котельные работают от альтернативных источников.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний удар РФ по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО и нужно отвечать оккупантам силой.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред