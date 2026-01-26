Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 27 января
- Какой рекорд установил евро
- Сколько будет стоить злотый
Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на вторник, 27 января. В то же время курс евро и польского злотого существенно вырос. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс доллара США на 27 января установлен на уровне 43,13 грн/долл., что немного ниже, чем в понедельник, 26 января (43,14 грн/долл.). Таким образом, гривня укрепилась примерно на 1 копейку.
В то же время евро подорожал почти на 41 копейку. Его курс вырос до 51,06 грн/евро против 50,65 грн/евро днем ранее. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января - 50,72 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,96/43,01 грн/долл., а евро - 51,00/51,04 грн/евро.
Курс злотого на 27 января
Также вырос курс польского злотого. НБУ установил его на уровне 12,13 грн/злотый, что примерно на 9 копеек выше, чем 26 января (12,05 грн).
Что будет с долларом и евро в феврале - прогноз экономиста
Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в феврале на курс доллара и евро может повлиять обострение торговых споров между США и ЕС.
По его прогнозу, в Украине доллар ожидается на уровне 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн. Лесовой отметил, что резких скачков валют ожидать не стоит, поскольку обе валюты имеют статус мировых резервных.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, НБУ обновил курсы валют на 26 января. Гривня немного укрепилась к доллару, но ослабла по отношению к евро и злотому. Евро подорожал до 50,65 грн.
Также 26 января курс гривны к евро обновил рекорд. В банках евро продают в среднем по 51,41 грн/евро.
Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально - держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.
Читайте также:
- До 15 тысяч и кредит под 0%: в правительстве объявили о поддержке для ФЛП
- Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики
- Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем идет речь
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) – центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины – гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред