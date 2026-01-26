Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

НБУ повысил официальный курс евро до рекордной отметки.

https://glavred.info/economics/evro-vpervye-vzletel-vyshe-51-grn-dollar-desheveet-novyy-kurs-valyut-na-27-yanvarya-10735562.html Ссылка скопирована

Курс валют на 27 января / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 27 января

Какой рекорд установил евро

Сколько будет стоить злотый

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на вторник, 27 января. В то же время курс евро и польского злотого существенно вырос. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара США на 27 января установлен на уровне 43,13 грн/долл., что немного ниже, чем в понедельник, 26 января (43,14 грн/долл.). Таким образом, гривня укрепилась примерно на 1 копейку.

видео дня

В то же время евро подорожал почти на 41 копейку. Его курс вырос до 51,06 грн/евро против 50,65 грн/евро днем ранее. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 января - 50,72 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,96/43,01 грн/долл., а евро - 51,00/51,04 грн/евро.

Курс злотого на 27 января

Также вырос курс польского злотого. НБУ установил его на уровне 12,13 грн/злотый, что примерно на 9 копеек выше, чем 26 января (12,05 грн).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с долларом и евро в феврале - прогноз экономиста

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в феврале на курс доллара и евро может повлиять обострение торговых споров между США и ЕС.

По его прогнозу, в Украине доллар ожидается на уровне 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн. Лесовой отметил, что резких скачков валют ожидать не стоит, поскольку обе валюты имеют статус мировых резервных.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ обновил курсы валют на 26 января. Гривня немного укрепилась к доллару, но ослабла по отношению к евро и злотому. Евро подорожал до 50,65 грн.

Также 26 января курс гривны к евро обновил рекорд. В банках евро продают в среднем по 51,41 грн/евро.

Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально - держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) – центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины – гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред